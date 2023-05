Na koledarju svetovnega prvenstva v motokrosu je prišlo do spremembe. Odpovedali so VN Vietnama. So jo pa zamenjali z dirko v naši soseščini. Konec septembra bodo tako dirkali v Maggiori, kjer je lani zmagal Tim Gajser.

Osemnajsta od 19 dirk letošnjega svetovnega prvenstva MXGP in MX2 ne bo VN Vietnama, temveč VN Italije na eni najbolj klasičnih stez motokrosa. To je Maggiora v Piedmontu. Gre za progo stare šole, s strmimi vzponi in spusti. Na sporedu bo 16. in 17. septembra.

Lani je v Maggiori zmagal Gajser in pozneje petič postal svetovni prvak. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Takrat bi moral dirkati tudi že svetovni prvak Tim Gajser, tako da bo to lepa priložnost za romanje slovenskih navijačev. Sredi aprila jih na še nekoliko bližji VN Trentina ni bilo toliko, saj Gajser izpušča prvo polovico letošnjega prvenstva. Februarja si je zlomil stegnenico. Lani je 26-letnik dobil dirko v Maggiori, potem ko je bil najhitrejši v obeh vožnjah.

Prvenstvo se sicer s sedmo dirko (VN Francije) nadaljuje ta konec tedna. V MX2 bo dirkal deseti v skupnem seštevku Jan Pancar. Obenem bodo izpeljali še dirko evropskega prvenstva, kjer bodo v EMX125 vozili Jaka Peklaj, Žan Oven in Miha Vrh.