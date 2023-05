Jan Pancar je kljub lažjemu pretresu možganov, ki ga je utrpel v padcu v sobotni kvalifikacijski vožnji, nastopil na VN Francije. In osvojil deseto mesto. Vodilni v MX2 Jago Geerts je dirko izpustil, saj si je v soboto zlomil zapestje. Zmagal je Thibaut Benistant. V elitnem razredu MXGP je prvič letos zmagal lanski podprvak Jeremy Seewer. Jeffrey Herlings je v drugi vožnji odstopil in bil zato samo deveti.

Slovenski motokrosist Jan Pancar (KTM), ki je bil pred sedmo dirko letošnjega svetovnega prvenstva deseti v skupnem seštevku MX2, je po sobotnem padcu štartno rampo izbiral kot 30. Utrpel je lažji pretres možganov. Kljub modricam in ranam na obrazu je odpeljal junaško, a v prvi vožnji še ni bil dovolj močan in sproščen, da bi dirkal, kot zna. Končal jo je na 16. mestu. Dobil jo je domačin Thibaut Benistant (Yamaha).

Jan Pancar Foto: AMZS/Goran Krošelj V drugi vožnji je bil najhitrejši Belgijec Lucas Coenen (Husqvarna), sploh prvič je bil najboljši v posamični vožnji. V prvi je bil sedmi. Zmagovalec VN Francije v MX2 pa je Benistant, ki je drugo vožnjo končal na drugem mestu in tako v seštevku obeh zbral 47 točk. Pancar je bil po prvem krogu še na robu dvajseterice, nato pa iz kroga v krog dirkal hitreje in vožnjo zaključil na 11. mestu. V seštevku obeh pa je 15 točk celo zadoščalo za končno 10. mesto.

Vodilni Geerts si je zlomil kost v zapestju

Jago Geerts Foto: Matej Podgoršek Dirko je izpustil vodilni v prvenstvu MX2 Belgijec Jago Geerts (Yamaha), ki je grdo padel na kvalifikacijski dirki, ko je bila proga blatna in z globokimi kanali. Na najstrmejšem odseku ga je vrglo čez krmilo in zlomil si je kost v zapestju. Manjkala sta tudi zmagovalec prejšnje dirke v Španiji Nemec Simon Längenfelder (KTM) in Nizozemec Rick Elzinga (Yamaha), ki sta se poškodovala na treningu pred VN Francije (prvi zlom roke, drugi zlom ključnice).

Kako je bil videti Geertsov padec s kamere na njegovi čeladi:

V svetovnem prvenstvu MX2 Pancar ostaja deseti (149 točk). Geerts še naprej vodi (319 točk), a le še točno pred tokrat drugouvrščenim Italijanom Andreo Adamom (KTM).

Seewer slavi prvič letos, Herlingsu je šlo vse narobe

Jeffrey Herlings je pred dvema tednoma v Španiji dosegel rekordno 102. zmago. Foto: Matej Podgoršek V elitnem razredu MXGP smo pričakovali nov dvoboj med Špancem Jorgejem Pradom (GasGas) in Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki ju je pred dirko v skupnem seštevku ločilo le osem točk. Nizozemec, ki je pred dvema tednoma osvojil rekordno 102. zmago, je v Villars-sous-Ecot zmagal že dvakrat (zadnjih pet let tukaj niso dirkali), a sam pravi, da mu ta klasična trda proga ne ustreza.

V prvi vožnji je bil razred zase Švicar Jeremy Seewer (Yamaha). Pridirkal si je več kot 10 sekund prednosti. Lanski podprvak letos zaradi številnih padcev še ni bil boljši kot peti. Drugo mesto je v prvi vožnji osvojil Herlings, ki je znova odpeljal zadržano prvih 20 minut, nato pa stopil na plin. Tretji je bil Francoz Romain Febvre (Kawasaki), ki je pred dvema tednoma utrpel pretres možganov, a izpustil le VN Španije. Prado je po dobrem štartu in vodstvu nato v drugi polovici vožnje nazadoval na četrto mesto. Španec Ruben Fernandez (Honda) je bil z 38 sekundami zaostanka peti.

Jeremy Seewer je zmagal prvič v sezoni in enajstič na dirkah svetovnega prvenstva. Foto: Guliver Image Drugo vožnjo je dobil Febvre, ki je deset minut pred koncem prehitel Seewerja. Prado je bil tretji. V seštevku obeh voženj je s 47 točkami "grand prix" osvojil Seewer, njegova prva zmaga v sezoni in šesta v MXGP. Drugo mesto je osvojil Febvre in tretje Prado, ki je povečal prednost v skupnem seštevku sezone (na 24 točk). V drugi vožnji je šlo namreč vse narobe Herlingsu. Najprej se mu je strgal pas za očala, cel krog je zato vozil počasneje, izgubil še precej časa z menjavo očal v boksih; nato pa je očitno še padel in pri tem zvil stopalko. In tako je moral odstopiti in v drugi vožnji je ostal brez točk.

VN Francije, MXGP:



1. Jeremy Seewer (Yamaha) 47 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 45

3. Jorge Prado (GasGas) 38

4. Ruben Fernandez (Honda) 34

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 29

6. Valentin Guillon (Honda) 28

...

9. Jeffrey Herlings (KTM) 22



MXGP, skupni seštevek (7/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 342 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 318

3. Romain Febvre (Kawasaki) 263

4. Ruben Fernandez (Honda) 263

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 243

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 226

Aktualni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) še okreva po februarskem zlomu stegnenice.

Prvenstvo se čez dva tedna nadaljuje v Latviji, teden pozneje pa sledi VN Nemčije.

Peklaj v drugi vožnji EMX125 13.

V Franciji so dirkali tudi mladi talenti v sklopu evropskega prvenstva EMX125 in EMX250. Na 125-kubičnih motorjih se je na dirko štirideseterice prebil Jaka Peklaj (Husqvarna). V prvi vožnji je bil diskvalificiran, v drugi pa je kljub slabšemu štartu osvojil 13. mesto (osem točk), kar je njegov najboljši dosežek letos.