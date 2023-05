Pancar o dirki v Franciji: Majhna napaka, velik padec

Villars-sous-Ecot v Franciji gosti sedmo veliko nagrado v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu. V soboto so odpeljali treninga in kvalifikacijsko dirko. V razredu MXGP jo je že petič letos dobil Jorge Prado (GasGas). Jeffrey Herlings (KTM) je bil tretji, razlika med njima v skupnem seštevku je zdaj osem točk v prid Španca. Dirka bo v nedeljo, s prvo vožnjo ob 14.15 in drugo ob 17.10.

Jan Pancar je na Instagramu delil fotografijo, kako jo je skupil v kvalifikacijski dirko za VN Francije. V razredu MX2 je kvalifikacijsko vožnjo dobil Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna). Vodilni v prvenstvu Belgijec Jago Geerts (Yamaha) je odstopil že v prvem krogu in bo tako štartno rampo izbiral kot zadnji, 34. Slabo izhodišče v nedeljo ob 13.15 in 16.10 pa čaka tudi slovenskega voznika Jana Pancarja (KTM), ki je bil v vožnji na čas sicer 12. V kvalifikacijski dirki pa je nato padel tri kroge pred ciljem in osvojil 30. mesto. "Majhna napaka, velik padec," je po dirki na Instagramu zapisal Pancar in delil svojo fotografijo z okrvavljenim obrazom. Pod kolo mu je prišel večji kamen in obrnilo mu je krmilo.

Ob robu dirke za svetovno prvenstvo poteka še dirka za evropsko prvenstvo. V EMX125 nastopajo trije slovenski mladeniči: Jaka Peklaj, Žan Oven in Miha Vrh. V vožnji na čas je v drugi skupini Peklaj zasedel peto mesto in se kot edini od slovenske trojice uvrstil na dirko (Oven je bil v isti skupini 25., Vrh pa 32.). V prvi vožnji je Peklaj dobro štartal, a padel. Moral je zapeljati v bokse (snel se mu je sedež), nato pa je z dirko lahko nadaljeval. A je bil pozneje diskvalificiran. Druga vožnja bo v nedeljo dopoldne.