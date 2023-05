Poškodbe najboljših motokrosistov na svetu se to sezono vrstijo hitreje kot dirke. V MXGP manjkajo svetovni prvak Tim Gajser in mlada zvezdnika Mattia Guadagnini in Maxime Renaux. Večtedensko okrevanje pa čaka tudi vodilnega v MX2, Jaga Geertsa. Zapestje mu je operiral isti kirurg kot Tadeju Pogačarju.

Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) si je stegnenico zlomil že februarja, še naprej pa ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil na motor in nato na dirke. Zaradi pretresa možganov je moral VN Španije izpustiti tudi svetovni prvak iz sezone 2015 Francoz Romain Febvre (Kawasaki), od Španije pa je odstoten njegov rojak Maxime Renaux (Yamaha), ki je letos dosegel svojo prvo zmago v elitnem razredu. Zaradi neugodnega zloma kosti v stopalu je vprašanje, če se bo letos sploh lahko vrnil na dirke.

Guadagnini z zlomljeno nadlahtnico

Mattia Guadagnini Foto: Guliver Image Minuli konec tedna na VN Francije pa sta nastradala Italijan Mattia Guadagnini (GasGas) in Latvijec Pauls Jonass (Honda). Guadagnini, ki v skupnem seštevku sezone zaseda osmo mesto in je ekipni kolega vodilnega Jorgeja Prada, si je v nedeljo ob padcu v drugi vožnji zlomil nadlahtnico. Bil je v hudih bolečinah. Dva tedna prej je v Španiji prvič stopil na zmagovalni oder dirke MXGP. Za njim je že operacija, zagotovo pa ga čaka večtedensko okrevanje. Medtem je Jonass poškodovan že drugič letos. Komaj se je vrnil na dirke, spet je padel, na sobotnem treningu v Franciji. Poškodoval si je vez v palcu in mora na operacijo. Dokončal je le uvodni dve dirki sezone in je v skupnem seštevku sezone na skromnem 18. mestu.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Padcev in bolj ali manj resnih poškodb v soboto v Franciji res ni manjkalo. Proga je bila namreč po večdnevnem deževju tako zelo razmočena, da so se naredili globoki kanali. Na tleh je bil tudi Jan Pancar (KTM), a jo je k sreči odnesel le z lažjim pretresom in odrgninami po obrazu, saj je ob padcu z glavo zadel ob večji kamen. Toliko bolj pa je nastradal zmagovalec treh letošnjih dirk v MX2 in s tem tudi vodilni v razredu Belgijec Jago Geerts (Yamaha). Prek krmila je na roke in glavo padel na kvalifikacijski dirki. Zlomil si je kost v zapestju.

Geertsa operiral isti kirurg kot Pogačarja

Jago Geerts Foto: Matej Podgoršek Iz Belgije sporočajo, da je bil že uspešno operiran. V Genku ga je operiral priznani kirurg Joris Duerinckx, ki je nedavno po padcu na kolesarski dirki Liege-Bastogne-Liege zapestje operiral tudi Tadeju Pogačarju. Geerts bo izpustil najmanj dirki v Latviji in Nemčiji, ki bosta na začetku junija. V Yamahini tovarniški ekipi si želijo, da bi bil nared do VN Indonezije, ki bo 25. junija. Tako bi ohranil možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Tega še nima, to pa je njegova zadnja sezona v MX2.

Razlike v MX2 so zelo majhne: Geerts ima samo še točko prednosti pred Italijanom Andreo Adamom (KTM), manj kot 20 točk pa zaostaja tudi Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna) in Francoz Thibault Benistant (Yamaha). Peti v prvenstvu je Nemec Simon Längenfelder (KTM), ki pa je zaradi zlomljene roke VN Francije že izpustil.

Še večji je letos usip voznikov v ameriškem superkros in motokros prvenstvu, saj se je poškodovala velika večina najboljših tekmovalcev (Eli Tomac, Cooper Webb, Jason Anderson, Dylan Ferrandis, Malcolm Stewart, Aaron Plessinger, Christian Craig, Marvin Musquin in Justin Barcia). Prvak v superkrosu AMA 450 je tako postal Chase Sexton.