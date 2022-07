Dokazuje, kaj je čar motokrosa: da je voznik pomembnejši od motorja

Tim Gajser (Honda) drvi proti petemu naslovu svetovnega prvaka, četrtemu v MXGP, vse bolj pa nase v svetovnem prvenstvu MX2 opozarja tudi 22-letni Jan Pancar (KTM). Mladenič iz Trebnjega nastopa z zasebno ekipo TEM JP253, a se je na zadnjih štirih dirkah vozil v tako želeni deseterici, med vozniki s tovarniškimi motorji. V Španiji je osvojil deseto mesto, v Franciji osmo, nato je v Nemčiji s šestim dosegel najboljšo uvrstitev v karieri. To bi lahko ponovil tudi minulo nedeljo na Češkem, a mu je vrhunsko uvrstitev že v prvi vožnji pokvaril eden od tekmecev, ki je prav pred njim padel v prvem zavoju. Tako se je Pancar iz ozadja prebil do šestnajstega mesta. V drugi vožnji pa je nato šlo vse gladko in potrdil je svoj talent ter potencial. Osvojil je šesto mesto.

Pancar: Še več bom delal na štartih

Skupaj je na 13. dirki sezone to zadoščalo za enajsto mesto. Dirkanje v deseterici je dobro za samozavest, pa tudi manj nevarno in zahtevno, saj ni toliko bojev s počasnejšimi dirkači. "Super občutek. Kot na treningu. Voziš bolj sam. Nadzoroval sem voznika, ki je bil za mano. Tisti, ki je bil pred mano, pa je imel preveliko prednost, da bi ga lahko ujel. Tako sem lahko vozil svoj ritem. To je gotovo veliko bolje, kot če si po slabem štartu v ozadju. Še več bom delal na štartih, da bom lahko v vsaki vožnji tako spredaj," je v pogovoru za Sportal povedal po dirki v Loketu. To je s tribun spremljalo več kot tisoč slovenskih navijačev. Čeprav je večina prišla zaradi Gajserja, pa so glasno spodbujali tudi Pancarja. "Zelo dober odziv. Tudi do mene je prišlo veliko navijačev in mi čestitalo. Tako kot za Tima so navijali tudi zame. Sem jih dejansko slišal vsakič, ko sem šel mimo. Res sem jim bil hvaležen, da navijajo tudi zame. To je res lepo videti."

Lani 20., letos na pragu deseterice

Po dveh tretjinah sezone Pancar v skupnem seštevku MX2 zaseda enajsto mesto, pri čemer ni nastopil na vseh 13 dirkah. Izpustil je Argentino in Indonezijo. Čezoceanske dirke si pač zasebni vozniki ne morejo privoščiti. Zbral je 182 točk, kar je že zdaj največ v karieri. Lani je bil denimo s 136 točkami dvajseti, predlani prav tako dvajseti, ko je osvojil 115 točk. Želja je prva deseterica, a zaostanek za trenutno desetim Isakom Giftingom (KTM) je kar precejšen (72 točk). "Ja, vsekakor je. Razlika je kar velika, a z dobrimi vožnjami mi lahko uspe priti tudi do desetega mesta, kar bi bil vrhunski rezultat, saj začetek sezone ni bil tako dober."

Zdaj sicer sledi VN Belgije, najtežja dirka na mivki. Na tej podlagi Pancar še ni tako močan kot na trdi. Na Sardiniji je bil denimo sedemnajsti in trinajsti. "Ne bom si lagal. Nisem najbolj konkurenčen na mivki. Cilj je, da bom med petnajstimi, morda kaj boljše. Ta teden bom naredil dva treninga na mivki, da se bom poskušal še kaj naučiti, da bom še hitrejši."

"Nekaj ponudb je že bilo. Na žalost ne tovarniške."

Foto: Grega Valančič/Sportida Z rezultati na zadnjih dirkah bi moral opozoriti nase tudi večje ekipe, tudi tovarniške. Je že kdo potrkal na vrata njegovega bivalnika? "Ja, nekaj ponudb je že bilo. Na žalost ne tovarniške, a gre v to smer, da me opazi vedno več ekip. Če se bom konstantno vozil spredaj, bo mogoče prišla tudi kakšna ponudba tovarniške ekipe ali pa vsaj res močne ekipe. Pustimo se presenetiti," nam je zaupal Pancar. Z očetom in ob podpori lokalnih podjetjih sicer dokazujeta, da so v motokrosu dobri rezultati možni tudi z zasebno ekipo. "Ja, a ni lahko. Moj motor gotovo ni konkurenčen. A čar motokrosa je, da ni vse v motorju oziroma je največ v vozniku. Zato se tudi lahko vozim spredaj. Bi bilo pa gotovo veliko lažje s tovarniškim motorjem."