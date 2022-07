Kaj je "arm pump", ki je Gajserju ponagajal na Češkem

Na 13. dirki sezone še desete stopničke za Tima Gajserja (Honda). V Loketu je odpeljal dve vožnji brez napake, le nekoliko slabše je štartal, nato pa ni mogel slediti Jeremyju Seewerju (Yamaha) in v drugi vožnji tudi Maximu Renauxju (Yamaha).

"Občutek na motorju ni bil pravi. Motor je bil super. Ampak sam se nisem počutil dobro. Proga je bila zelo zahrbtna. Veliko je bilo lukenj," nam je pojasnil razlog, da za razliko od osmih letošnjih dirk ni bil razred zase. "Ni bilo tiste sproščenosti. Takoj sem to čutil. Že na kvalifikacijah nisem bil tisti pravi. Ni bil moj dan. A sem z drugim in tretjim mestom v posamičnih vožnjah zadovoljen."

Ko ti zategne podlahtnico, je težko voziti

Potarnal je, da ga je zategnilo v rokah, da je dobil tako imenovani arm pump. V slovenščini nimamo zares posrečene besede za ta pojav, zato smo Tima prosili, da nam ga skuša pojasniti čim bolj po domače. "Največkrat ga dobiš, ko ne voziš sproščeno. Ko preveč močno držiš motor. In potem ti zategne podlahtnico, mišice v roki, tako da je zelo težko voziti. Nimaš občutka na plinu, sklopki. Ni dober občutek." In zato je tudi v devetem poizkusu v Loketu ostal brez prve zmage. "Ja, vedno se mi izmuzne. Mogoče pa naslednje leto." Proga mu sicer ustreza pravi, ni pa njegova najljubša.

Lanski Loket ga je izučil: "Nisem želel z glavo skozi zid"

Rdeča tablica ostaja trdno v Timovih posesti. Sledi še šest dirk. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tako se je zadovoljil s tretjim mestom in novimi 42 točkami. "Nisem želel z glavo skozi zid, saj se zavedam, da je boljše biti drugi, tretji, kot pa narediti ničlo, izgubiti veliko točk." Ob lepi prednosti 125 točk v boju za četrti naslov svetovnega prvaka v MXGP je potrebne tudi nekaj preračunljivosti. "Če se počutim dovolj močnega, grem vedno na zmago. Če pa vidim, da je kdo hitrejši, pa se je bolje zadovoljiti z drugi, tretjim, četrtim mestom in pobrati dobre točke. Če se spomnimo lani, sem tukaj v drugi vožnji grdo padel in izgubil veliko točk. Za prvenstvo je pomembno, da si konstanten. Seveda si želim, da bi zmagal. A če ni tvoj dan, se je s tem treba sprijazniti."

Za številne slovenske navijače, ki so pripotovali v sedem ur oddaljeni Loket, je bil vseeno zmagovalec. Pripravili so neverjetno kuliso. "Rad bi se zahvalil vsakemu posamezniku, ki je prišel sem in navijal zame, za vse slovenske voznike. To nam res veliko pomeni. Lepo je videti prvič po letu 2019 toliko navijačev tukaj v Loketu." Tim se je tudi po dirki s številnimi fotografiral in se zabaval. Še kakšno uro po koncu so v "paddocku" hrumele hupe, motorne žage, odmevali so tudi navijaške pesmi, na primer "Kdor ne skače, ni Slovenc". To je bila zadnja dirka v sezoni blizu Sloveniji.

MXGP, skupni seštevek (13/19):



1. Tim Gajser (Honda) 577 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 452

3. Jorge Prado (GasGas) 442

4. Maxime Renaux (Yamaha) 410

5. Glen Coldenhoff (Yamaha) 399

6. Ruben Fernandez (Honda) 342

Tima je ob progi glasno spodbujalo morda celo več kot tisoč Slovencev. "To ti da dodatno motivacijo," pravi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Seewer: Rad bi dosegel še kakšno zmago

Gajserjev prvi zasledovalec v boju za prvaka je zdaj prav tokratni zmagovalec Seewer. "Zelo je konstanten. Kaže dobre vožnje. Občasno je zelo hiter. Ja, vrhunski voznik," o njem pove Makolčan. Za Švicarja je bila to druga zmaga v sezoni, četrta v MXGP. O naslovu prvaka vsaj na glas ne razmišlja: "Rad bi dosegel še kakšno zmago. Točke se štejejo po zadnji dirki. Ne obremenjujem se preveč s točkami. Letos je šlo veliko narobe, že v Argentini, pa na prejšnji dirki, ko sem bil bolan. A ko sem bil stoodstoten, sem bil na stopničkah, se boril za zmago. To bom poskušal delati tudi na naslednjih dirkah." Naslednja bo že prihajajočo nedeljo, in to bo najtežja dirka na mivki, v Belgiji. Gajser se zato neposredno iz Češke odpravlja v Lommel, da bo sredi tedna odpeljal še kakšen dober trening na mivki. Predlani, ko so bile v Lommelu tri dirke, je dobil kar dve.