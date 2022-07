Gajser, Pancar in navijači napovedali spektakularno nedeljo

Sedem ur oddaljeni Loket pri Karlovih Varih je ena zadnjih možnosti, da slovenski ljubitelji motokrosa v živo vidijo Tima Gajserja (Honda) v boju za naslov svetovnega prvaka. In res jih že v soboto na Češko pripotovalo več 100. Makolčan kvalifikacijske dirke ni začel najbolje. Po prvem zavoju je bil peti, a že po prvem krogu tretji. Sledil je Jeremyju Seewerju (Yamaha) in Jorgeju Prado (GasGas) in lahko opazoval njune linije oziroma iskal boljše zase. To mu bo gotovo koristilo v nedeljo, ko bo šlo v Loketu zares. Ob koncu ja Gajser Prada prehitel za drugo mesto, Seewer pa je ostal prvi. V takšnem vrstnem redu bodo v nedeljo ob 14.15 in 17.10 izbirali mesto na štartni rampi.

Gajser je bil sicer najhitrejši na uradnem treningu, ko so bile vse tri Honde v prvi četverici (Mitch Evans drugi in Ruben Fernandez četrti). V Loketu v elitnem razredu ta konec tedna nastopa 38 motokrosistov, največ v letošnji sezoni, ko je kar nekajkrat štartna rampa na pol samevala.

V razredu MX2 je kvalifikacijsko dirko dobil Thibault Benistant (Yamaha). Odlično je vozil Jan Pancar (KTM). Naredil ni niti ene napake in bil z zaostankom 26 sekund na sedmem mestu. Pancar je pred kvalifikacijsko dirko na uradnem treningu v konkurenci 36 voznikov dosegel 10. čas.