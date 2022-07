Gajser to nedeljo na progi stare šole, kjer še ni zmagal

Dvanajst dirk, osem zmag. Motokrosist Tim Gajser je pred zadnjo tretjino prvenstva MXGP na dobri poti do svojega petega naslova svetovnega prvaka. Ta konec tedna nastopa na Češkem. To bo še zadnja dirka sezone blizu Slovenije in zato s številnimi Timovimi navijači ob progi. Kljub visoki prednosti 125 točk pred prvim izzivalcem poudarja: Z glavo pri stvari do zadnje dirke!

Pretekla dva konca tedna ni bilo dirke svetovnega prvenstva. Zato je bil Tim Gajser (Honda) nekaj manj na motorju, kondicijskega treninga pa ni izpustil nobenega. Je pa dva tedna z dekletom preživel na morju, a to so bile aktivne počitnice. Krajši premor je prišel prav, pove, da je napolnil baterije, za regeneracijo, saj sledi še sedem dirk. "Ne morem biti nikoli pri miru. Treningi so tako ali tako vsak dan. Lepo je na morju, že zjutraj, ko vstaneš. Malo sva se sprostila, malo je bilo uživanja. Malo smo se vozili s čolnom, malo deskali na vodi. Zdaj pa nazaj na tekme."

Foto: Grega Valančič/Sportida Obiskali smo ga na zadnjem treningu v Tiga243Landu. Zdaj je že na Češkem, kjer bo to nedeljo 13. dirka sezone, na eni najtrših prog na koledarju MXGP. V Loketu Gajser še ni zmagal. "Kamnita, trda podlaga. Taka proga stare šole z veliko vzponi. Potem pa gremo naslednji teden na popolnoma drugačno. Ravna proga, peščena, globoka. Tako da se bo treba hitro prilagoditi. Sam se odpravljam z ekipo na Češko in potem kar neposredno v Belgijo. Da bom šel trenirat malo na peščeno podlago v tednu med tekmama." Da bo pripravljen tudi na najtežjo dirko na mivki. Predlani je v belgijskem Lommelu dvakrat zmagal.

Preostale dirke sezone MXGP:



17. julij – Loket (Češka)

24. julij – Lommell (Belgija)

7. avgust – Uddevalla (Švedska)

14. avgust – Hyvinkää (Finska)

21. avgust – Saint-Jean-d'Angely (Francija)

4. september – Afyonkarahisar (Turčija)

10. september – Al-Musannah (Oman)

"Češka je vsako leto nekaj posebnega, saj pride veliko navijačev"

Foto: Grega Valančič/Sportida V Loket pri Karlovih Varih se ta konec tedna odpravljajo tudi številni slovenski ljubitelji motokrosa. "Češka je vsako leto nekaj posebnega, saj pride veliko navijačev iz Slovenije. Jaz bom dal vse od sebe. Proga mi kar ugaja. Upam, da bo lepo vreme, brez dežja. Upam, da mi bodo uspeli dobri štarti, dobre vožnje, da pridem na stopničke. To je glavni cilj," napoveduje 25-letnik, ki je za svoje navijače pripravil tudi nove kapice. Njegova mobilna trgovina z navijaškimi artikli, majicami, kapami ... bo postavljena v Loketu ob progi. "Posel gre dobro. Nisem si mislil, da se bo tako prijelo. Veliko je povpraševanja. To je lepo videti. Sem zelo zadovoljen."

Galerija z zadnjega treninga pred VN Češke (Foto: Grega Valančič/Sportida):

"S sezono moram res biti zadovoljen"

Foto: Grega Valančič/Sportida Kako zadovoljen je šele s svojo sezono: osem zmag na 12 dirkah in eno drugo mesto. "S sezono moram res biti zadovoljen. Čeprav je prišla na sredini bolezen. Tri dirke nisem bil pravi, a sem se sestavil nazaj." Kondicijsko je najbolje pripravljen v karavani, tako je tudi na dirkah na Sardiniji, v Španiji in Franciji, ko mu je bolezen vzela nekaj moči, osvojil sedmo in dve četrti mesti. "Tiste tekme so bile solidne. Niso bile res popolne, najboljše, ampak sem dal vsako tekmo res vse od sebe in skušal iztržiti maksimalno mogoče število točk."

Psihološko je bilo gotovo lažje, ker je imel lepo prednost. Ta se je gibala okoli 100 točk. "Si lahko sproščen, ampak vseeno veš, da si sposoben dosti boljše odpeljati, ampak te nekaj zadržuje. Motivacija je bila velika, da se vrnem, da pridem v tisto formo z začetka sezone v čim krajšem času." In se je. Dobil je zadnji dve dirki, v Nemčiji in Indoneziji. Je 125 točk pred Jorgejem Pradom (GasGas) in 130 pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha). Sledi še sedem dirk. Že računa, koliko dirk pred koncem bi lahko postal prvak? "Za zdaj še ne. Pred nami je še ogromno tekem. Zagotovo smo na prav poti. Prednost je zelo lepa. Ampak cilj ostaja, da grem na vsako dirko uživat in odpeljat, kot znam. In potem upamo, da uspe."

"Ostati z glavo pri stvari in pripeljali lovoriko domov"

Foto: Grega Valančič/Sportida Za zmago v posamezni vožnji se osvoji 25 točk, torej največ 50 na dirko. Če bo nadaljeval v podobnem slogu kot doslej, bi bil lahko prvak še pred zadnjimi tremi dirkami. A ostaja previden. Motokros je nepredvidljiv. Maxime Renaux (Yamaha), ki je bil njegov prvi zasledovalec, je zadnji dve dirki izpustil, potem ko je ob padcu utrpel štiri počena vretenca. "Treba je ostati osredotočen do konca, z glavo pri stvari in pripeljali lovoriko domov." To bi bila njegova četrta lovorika v elitnem razredu MXGP, prva po letu 2020.

MXGP, skupni seštevek (12/19):



1. Tim Gajser (Honda) 535 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 410

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 405

4. Maxime Renaux (Yamaha) 365

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 363

6. Ruben Fernandez (Honda) 342

Prvič v sezoni polna štartna rampa

Ob Gajserju bo ta konec tedna na Češkem v svetovnem prvenstvu nastopal še Jan Pancar (KTM). V razredu MX2 zaseda 12. mesto. V Nemčiji je nazadnje osvojil šesto mesto, kar je njegov najboljši rezultat v svetovnem prvenstvu. V nedeljo bodo dirke ob standardnih urah: MXGP ob 14.15 in 17.10, MX2 pa ob 13.15 in 16.10.

Foto: Grega Valančič/Sportida Za dirko v Loketu je prvič v sezoni tako za MXGP kot MX2 prijavljenih maksimalno možnih 40 voznikov. Letos je štartna rampa pogosto samevala. V MXGP še ni bilo več kot 30 voznikov, v MX2 pa je denimo v Indoneziji nastopilo le 14 motokrosistov. Razlog pa niso le poškodbe, morda še bolj visoki stroški. "Za zasebnega motokrosista je zelo drago. Samo da lahko nastopiš na tekmi, mislim, da moraš organizatorju plačati tisoč evrov. A tudi če dobiš točke ali se uvrstiš malo višje, ne dobiš ničesar nazaj. S tega vidika se zasebni vozniki, ki morajo sami vse financirati, mogoče raje odločajo za kakšna druga prvenstva, kjer so tudi plačani," je o letošnji problematiki pomanjkanja voznikov v svetovnem prvenstvu razmišljal Gajser.