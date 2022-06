S četrto popolno zmago sezone Gajser korak bliže naslovu prvaka

Prvič po treh letih najboljši motokrosisti na svetu dirkajo v Indoneziji, prvič na otoku Sumbawa. Na novi progi v Samoti je za zdaj razred zase Tim Gajser (Honda). V prvi vožnji je dobil že štart in ni se več oziral nazaj. V prvih petih minutah je naredil dobre tri sekunde razlike do Jorgeja Prada (GasGas) in nato le še mirno in brez napake odpeljal 30 minut in dva kroga dolgo vožnjo. Dobil jo je pet sekund pred Pradom in sedem pred Rubenom Fernandezom (Honda). Jeremy Seewer (Yamaha), ki je bil pred 12. veliko nagrado sezone z zaostankom 99 točk prvi Timov zasledovalec v prvenstvu, v Indoneziji dirka bolan. Očitno mu je bolezen pobrala precej moči, saj je bil v prvi vožnji samo 12. Zaostal je več kot minuto. V skupnem seštevku je tako njegov zaostanek narasel na 115 točk.

MXGP Indonezija:



1. Tim Gajser (Honda) 50 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 44

3. Ruben Fernandez (Honda) 38

4. Romain Febvre (Kawasaki) 36

5. Glen Coldenhoff (Yamaha) 33

6. Mitch Evans (Honda) 31

"Dobra dirka. Zabaval sem se. Zelo je vroče, zelo vlažno. Upam, da mi enak nastop uspe tudi v drugi vožnji," je prvi del naloge v nekaj stavkih opisal Gajser.

Tim Gajser je še okrepil skupno vodstvo v letošnjem prvenstvu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji Gajser ni dobil štarta, po uvodnih zavojih je bil četrti. A nato odpeljal tri fantastične kroge in enega za drugim prehitel Fernandeza, Romaina Febvra (Kawasaki) in Prada. Slednjega kar po zunanji strani zavoja. Nato si je privozil tri sekunde prednosti in mirno ter nadzorovano odpeljal vožnjo do konca. Seewer je bil osmi. Tako je Tim četrtič v sezoni dobil dirko s popolnim izkupičkom 50 točk. Drugi je bil Prado in tretji Fernandez.

To je osma zmaga sezone za Gajserja (na 12 dirkah) in 41. v karieri. Dobil je 13 posamičnih voženj (od 24), skupaj pa v svetovnem prvenstvu že 80. Makolčan ima zdaj 125 točk prednosti pred novim prvim zasledovalcem. To je Prado.

Skupni seštevek MXGP (12/19):



1. Tim Gajser 535 točk

2. Jorge Prado 410

3. Jeremy Seewer 405

4. Maxime Renaux 365

5. Glen Coldenhoff 363

6. Ruben Fernandez 342

Samo 15 voznikov v MX2

V MX2 je prvo vožnjo dobil Tom Vialle (KTM). Bil je sedem sekund pred Jagom Geertsom (Yamaha). Vialle je dobil tudi drugo vožnjo in tako VN Indonezije s polnim točkovnim izkupičkom (50 točk). Geerts je bil po treh napakah v drugo šele peti in tako ima zdaj v skupnem seštevku sezone Francoz štiri točke več od Belgijca. Slovenec Jan Pancar (KTM) v Indoneziji ni nastopil. In ni bil edini, ki zaradi visokih stroškov ni odpotoval na 12. dirko sezone. V MX2 je ta konec tedna dirkalo samo 15 voznikov.

Zdaj sledita dva prosta konca tedna, nato se svetovno prvenstvo nadaljuje 16. in 16. julija z VN Češke, še zadnjo dirko v bližini Slovenije. Do konca sezone je še sedem dirk.