Hirscher preživel "norost" in napovedal, da se bo vrnil #video

Severno od Gradca, pod goro Erzberg, leži Eisenerz. Staro rudarsko mesto. In tako imenovani Železov Velikan. Nekoč največji odprti kop železove rude v Evropi, danes prizorišče "čiste norosti". Tako je Erzberg Rodeo, ki tu poteka od leta 1995, še pred samim nastopom poimenoval osemkratni zmagovalec svetovnega pokala v alpskem smučanju Marcel Hirscher. In po njem to ponovil: "Erzberg Rodeo je enostavno prava norost. Čista norija. Zelo je napeto, a se obenem zelo zabavaš."

Marcel Hirscher Foto: Red Bull Content Pool Če je pozimi doma na smučkah, je poleti na motorju. Že od najstniških let. A šele po karieri profesionalnega smučarja je lahko udejanjil strast do ekstremnega endura. Na debi na Erzbergu je moral počakati, saj je zaradi pandemije minuli dve leti odpadel. Letos pa se je v rudniku znova zbralo 1.200 voznikov in več tisoč navijačev. Za Hirscherja je bil uspeh že, da se je prebil na glavno dirko petstoterice.

Hirscher: Zelo sem zadovoljen

Hirscher pravi, da se naslednje leto vrne v Eisenerz. Foto: Red Bull Content Pool

"Najtežje je bilo na štartu, da sem našel pravi ritem, ko sem se na začetku boril s trdimi rokami. Dlje, ko je trajalo, lažje sem se lahko boril." V štirih urah, kot največ traja dirka, je prišel do 17. kontrolnih točk od skupno 27. Osvojil je 89. mesto. Ni slabo za prvič, pravi. "Zelo sem zadovoljen, zelo vesel. Vse se je lepo končalo. Nič se mi ni zgodilo. Lahko sem pokazal, kaj znam. In že zdaj sem motiviran za naslednje leto. In to je najboljši znak."

Samo osmerica v cilju, prvi Lettenbichler

Zmagal je Manuel Lettenbichler, tako kot njegov oče leta 2015. Foto: Red Bull Content Pool Čez leto dni bo Hirscher bolje pripravljen za boj z rudnikom in najboljšimi vozniki ekstremnega endura na svetu. Na strmih kamnitih pobočjih, kjer je treba včasih motor kar vreči naprej, da sploh prideš do vrha in prek velikih balvanov ter korenin v okoliških gozdovih, se je na 26. izvedbi Erzberga najbolje znašel Manuel Lettenbichler. "Zdaj pa vsekakor potrebujem nekaj počitka, saj sem zelo utrujen. Nato pa grem na pivo s kolegi in privoščili si bomo miren večer."

V Železovem Velikanu je v štirih urah na cilj prišlo le osem voznikov. Foto: Red Bull Content Pool

Štiriindvajsetletnik je ponovil uspeh svojega očeta Andreasa Lettenbichlerja, ki je zmagal pred sedmimi leti. Bil je eden od le osmih voznikov, ki so 35-kilometrsko progo premagali v štirih urah. Zaradi tehničnih težav z motorjem že na samem štartu to ni uspelo niti petkratnemu zmagovalcu Grahamu Jarvisu, ki je štartal z uro zaostanka.