Hirscher gre na "čisto norost". S ciljem: "Da preživim!"

Odprti kop železove rude Erzberg v bližini kraja Eisenerz, 100 kilometrov severno od avstrijskega Gradca. Foto: Red Bull Content Pool Osemkratni zmagovalec svetovnega pokala in dobitnik številnih kolajn na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah Marcel Hirscher po koncu aktivne kariere alpskega smučanja lahko počne tudi tako nevarne reči, kot je najbolj nora oblika motokrosa - ekstremni enduro. Najtežja dirka endura je Erzberg Rodeo. Štiriurna dirka 500 motoristov v kamnolomu Erzberg na avstrijskem Štajerskem, kjer vozijo v skoraj navpične klance, prek velikih skal in po okoliških gozdnih brezpotjih.

Pravzaprav z besedami težko opišemo, kaj vse čaka enduro voznike ta konec tedna, ko se bo Erzberg Rodeo zgodil 26-ič oziroma prvič po letu 2019. Lani in predlani je odpadel zaradi pandemije. Oglejte si naslednji video, s posnetki iz prejšnjih dirk. Na dogodku se zbere več tisoč ljudi, samo tekmovalcev je običajno okoli 1.800, 500 pa se jih kvalificira za osrednjo nedeljsko preizkušnjo. Samo peščica jih pride skozi cilj.

Pri dvanajstih letih dobil prvi motor

"Obstaja dve plati mene. Zimska in poletna. Zimska je jasna. Poletna pa je motošport na dveh kolesih," je predstavitev svojega novega izziva začel 33-letni Hirscher. "Kot deček sem delal v gorski koči svojih staršev in sem privarčeval nekaj denarja. Pri dvanajstih letih sem se moral odločiti, ali kupim konja ali motor." In je izbral motor za trial. Po okoliških vozovih se je vozil prek velikih skal in čez potoke.

Foto: Red Bull Content Pool Pozneje se je preizkusil tudi v spidveju, ki je bil hobi njegovega očeta. Pred leti se je preizkusil tudi na motociklu razreda motoGP, a to ni bilo zanj, pravi. Ga je pa za enduro navdušil rojak Matthias Walkner, nekdanji zmagovalec Dakarja. "Poznal sem motokros in trial, ampak ekstremni enduro je res nekaj posebnega." Na treningih za Erzberg Rodeo, kot pričajo posnetki, je izkusil, za kako zahtevno disciplino gre. Mu je pa dal nekaj lekcij eden najboljših voznikov endura Michael Walkner.

Hirscher se nadeja, da mu bosta pomagali vsaj dve stvari: "Glava. Psihološko sem močan. Imam trdo voljo. Če mi bo motor padel po tleh, pa imam še vedno močne noge, da ga lahko dvignem. Kar pa se tiče vožnje ... Se opravičujem. Tukaj pa nimam veliko za pokazati," pove z nasmehom. Na vprašanje, kako težka meni, da bo zanj ta dirka, pa odgovarja po nekajsekundnem premisleku: "Zelo." Si je pa od 15. leta starosti želel enkrat nastopiti na Erzbergu. Zastavil si je jasen cilj: "Da preživim."