Kraljevski sprejem za Gajserja v Indoneziji #video

Množica novinarjev na letališču, več tisoč domačinov na ulicah. Pred začetkom VN Indonezije v Samoti na Sumbawi so Timu Gajserju in tekmecem pripravili pravi kraljevski sprejem. Vožnji v razredu MXGP bosta v nedeljo ob 7.15 in 10.10.

Najboljši motokrosisti sveta so se prvič po treh letih vrnili v Azijo. Na indonezijskem otoku Sumbawa, ki leži med turistično bolj znanima otokoma Lombok in Flores, bo ta konec tedna na sporedu 12. dirka svetovnega prvenstva v razredih MXGP in MX2. V Indoneziji so že dirkali (nazadnje leta 2019), a ne še na tem prizorišču. Gre za povsem novo progo, ki leži nekaj kilometrov od obalnega kraja Samota. Tako so Tim Gajser (Honda) in tekmeci petek izkoristili za ogled proge.

Organizator pa je pripravil tudi velik promocijski dogodek s kulturnim programom in parado voznikov po mestnih ulicah. In tam so doživeli zvezdniški sprejem. Kot da bi jih prišlo pozdravit celo mesto. Že ob četrtkovem prihodu v Indonezijo pa je denimo Gajserja na letališču obkrožilo več kot deset lokalnih novinarjev.

Zadnjo dirko prvenstva MXGP − VN Nemčije − je dobil prav Gajser. To je bila njegova sedma zmaga v sezoni in že 40. v svetovnem prvenstvu. V skupnem seštevku ima zdaj trikratni svetovni prvak v MXGP že 485 točk oziroma 101 točko naskoka pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha). Tretji je Jorge Prado (GasGas), ki zaostaja 119 točk. Maxime Renaux (Yamaha) je po nemški VN z drugega zdrsnil na četrto mesto (365 točk), saj zaradi počenih vretenc ni nastopil. Manjkal pa bo tudi na dirki v Indoneziji. Bo pa v Samoti drugič v sezoni dirkal aktualni podprvak Romain Febvre (Kawasaki), ki se je po težki poškodbi noge uspešno vrnil v Nemčiji, kjer je osvojil peto mesto.

Skupni seštevek MXGP (11/19):



1. Tim Gajser (Honda) 485 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 384

3. Jorge Prado (GasGas) 366

4. Maxime Renaux (Yamaha) 365

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 330

Gajser: Zame in za Hondo je Indonezija pomembna dirka

"Lepo se je bilo v Nemčiji vrniti v zmagovalno formo. Obenem je to tudi spodbuda za to dirko, ki pomeni prvo prelomnico sezone. Ker bo po njej manjši premor, bomo imeli vsi priložnost, da si napolnimo baterije," je pred prihodom v Indonezijo povedal Gajser. "Zame in za Hondo je Indonezija pomembna dirka, saj Honda obvladuje motociklistično industrijo v tem delu sveta. Upam, da se bo zbralo tudi veliko navijačev. Fotografije in posnetki steze pa obljubljajo res lepo tekmo."

Prvi vožnji bosta v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času ob 6.15 in 7.15, drugi vožnji pa ob 9.10 in 10.10. V soboto bodo odpeljali treninga in kvalifikacijsko dirko. Gajser bo edini Slovenec na štartu, saj se Jan Pancar (KTM) zaradi visokih stroškov poti v daljno Indonezijo ni odpravil. V MX2 je za dirko prijavljenih le 17 voznikov.