Gajser do jubilejne 40. zmage, uspeh kariere za Pancarja

Za slovenski motokros vrhunska že prva polovica velike nagrade Nemčije Tim Gajser je bil najhitrejši v razredu MXGP, Jan Pancar je bil v MX2 peti. Izvrstno tudi na koncu! V drugi vožnji je bil Pancar sedmi in je grand prix končal na šestem mestu. Uspeh kariere. Gajser je bil v drugi vožnji drugi, kar je zadostovalo za njegovo 40. zmago v svetovnem prvenstvu. S to je še povišal prednost v skupnem seštevku.

V prvi vožnji izjemen štart Tima Gajserja, eden najboljših v njegovi karieri. In na 30 minut in dva kroga dolgi dirki ga nihče ni več mogel ogroziti. Na zadnjih treh dirkah je ostal brez stopničk, ta konec tedna pa se zdi v Nemčiji nepremagljiv. Sploh mu ni bilo potrebno celotne vožnje odpeljati z najvišjim ritmom. Dobil jo je s prednostjo šestih sekund pred Paulsom Jonassom (Husqvarna) in 13 pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha).

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Zelo sem užival. Proga je zelo lepa. Uspel mi je najboljši štart, nato pa sem samo nadzoroval tekmece," je v prvi izjavi dejal Gajser, ki je tako samo še povečal prednost v skupnem seštevku. Predvsem pred Maximom Renauxjem (Yamaha), ki zaradi štirih počenih vretenc ni nastopil.

Vrhunski rezultat pa za povratnika po hudi poškodbi Romaina Febvra (Kawasaki), ki je osvojil četrto mesto. Nastopa sploh prvič v sezoni, po dvojnem zlomu noge novembra in štirih operacijah. Razočaranje pa za Jorgeja Prada (GasGas), ki bi moral biti prvi Gajserjev tekmec za naslov prvaka. Bil je samo sedmi in kar 43 sekund za Gajserjem.

MXGP Nemčija:



1. Tim Gajser (Honda) 47 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 45

3. Jorge Prado (GasGas) 34

4. Ruben Fernandez (Honda) 32

5. Romain Febvre (Kawasaki) 32

Gajser v skupnem seštevku 101. točko pred Seewerjem

V drugi vožnji Gajserjev štart ni bil tako eksploziven in po prvem krogu je bil za Seewerjem. Nekaj minut ga je skušal prehiteti, nato pa je umiril tempo in raje varno vožnjo pripeljal do cilja na drugem mestu. Tretji v vožnjo in na dirki je bil Prado. S 47 točkami je slovenski motokrosist osvojil sedmi grand prix v sezoni in že 40. v svetovnem prvenstvu (35. v MXGP). "Jeremy je bil hiter, sam pa sem bil zadovoljen z drugim mestom," je črtom pod drugo vožnjo potegnil Gajser. Seewer je s prvim mestom v drugi vožnji osvojil končno drugo mesto v Nemčiji in je zdaj prvi Timov zasledovalcev v skupnem seštevku. Ima pa 101 točko zaostanka. Febvre je ob vrnitvi na dirke osvojil peto mesto.

Skupni seštevek MXGP (11/19):



1. Tim Gajser 485 točk

2. Jeremy Seewer 384

3. Jorge PRado 366

4. Maxime Renaux 365

5. Glenn Coldenhoff 330

Pancar s šestim mestom do uspeha kariere

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida V MX2 je prvo vožnjo dobil Tom Vialle (KTM). Bil je sekundo pred Jagom Geertsom (Yamaha). Končno pa je dober štart uspel slovenskemu motokrosistu Janu Pancarju (KTM). Kaj dober, odličen. Po prvem krogu je bil tretji! V borbi s tekmovalci na tovarniških 250-kubičnih motorjih je do konca izgubil samo dve mesti. Peto mesto (32 sekund zaostanka) je njegov najboljši dosežek v posamični vožnji v svetovnem prvenstvu.

Sredi druge vožnje je Viallu odpovedal KTM. Vožnjo je tako dobil Thibault Benistant (Yamaha). V prvi je bil tretji, kar je zadostovalo za njegovo prvo zmago v svetovnem prvenstvu. Drugi je bil Jago Geerts (Yamaha), ki je bil drugi tudi v obeh vožnjah. Belgijec je znova vodilni v skupnem seštevku, osem točk pred Viallom.

Pancar se je v drugi vožnji slabše znašel na štartu, a bil še vedno zelo dober, sedmi. Grand prix je končal na šestem mestu. Zbral je 30 točk, le eno manj od četrtouvrščenega. To je njegov najboljši rezultat v karieri. V skupnem seštevku je zdaj 12. Letos je osvojil že 162 točk. Lani v celotni sezoni 136.

Prvenstvo se nadaljuje v Indoneziji, kjer bo od Slovencev dirkal samo Gajser.