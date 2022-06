Tim Gajser na zadnjih treh dirkah ni bil na stopničkah, odločen je, da bo to nedeljo drugače. In napoved je prava! Dobil je sobotne kvalifikacije za VN Nemčije.

Vodilni v svetovnem prvenstvu v motokrosu v MXGP Tim Gajser (Honda) je v Nemčiji za zdaj nepremagan. Najhitrejši je bil na prostem treningu, na treningu na čas in tudi na kvalifikacijski dirki. To je vodil od štarta do cilja. Privozil si je sedem sekund prednosti in nato le še nadzoroval tekmece in kot prvi skočil čez ciljni skok.

Tretjič v sezoni je dobil kvalifikacijsko dirko, kar pomeni, da bo prvi izbiral štartno rampo. Odličen obet, potem ko zaradi bolezni in padcev na zadnjih treh dirkah ni bil stoodstoten in je ostal brez stopničk. Pred tem je na uvodnih sedmih dirkah sezone šestkrat zmagal. "Res sem užival. Celoten dan. Proga je zelo lepa. Dobra sobota. Upam, da bo tako tudi v nedeljo. Štart bo zelo pomemben. Se že veselim," je v prvi izjavi po vožnji dejal trikratni svetovni prvak v MXGP.

Tim Gajser wins the MXGP Qualifying race at the Liqui Moly MXGP of Germany 🇩🇪 #LiquiMolyMXGPGermany #MXGP #Motocross pic.twitter.com/BZnuJwc7AB — MXGP (@mxgp) June 11, 2022

Drugo mesto je osvojil Pauls Jonass (Husqvarna), tretjega pa Jorge Prado (GasGas). Timova Yamahina tekmeca za prvaka sta bila četrti Jeremy Seewer, Maxime Renaux pa po padcu na začetku vožnje ni dokončal. Zelo spodbudna pa je za zdaj vrnitev Romaina Febvra (Kawasaki). Po dvojnem zlomu noge in štirih operacijah je aktualni podprvak dirkal prvič po lanskem novembru in kvalifikacijsko dirko končal na šestem mestu.

Skupni seštevek MXGP (10/19):



1. Tim Gajser (Honda) 438 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 365

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 339

4. Jorge Prado (GasGas) 332

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 306

VN Nemčije bo v nedeljo ob običajnih urah: prva vožnja ob 14.15 in druga ob 17.10.

Pancar v MX2 na sedmem mestu

Zelo dobre novice pa tudi iz razreda MX2. Jan Pancar (KTM) je na kvalifikacijski dirki dosegel sedmo mesto, kar je njegov najboljši rezultat. Dobil jo je Tom Vialle (KTM). Glavni vožnji bosta v nedeljo ob 13.15 in 16.10.

V evropskem prvenstvu, ki prav tako poteka v Teutschenthalu, so v EMX125 že odpeljali prvo vožnjo. Jaka Peklaj (Husqvarna) jo je končal na 25. mestu.