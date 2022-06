Gajser odločen, da je čas za 40. zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Gajser je odločen, da se na VN Nemčije vrne na zmagovito pot. Na šestih od prvih sedmih dirk je zmagal, na zadnjih treh pa zaradi bolezni in padcev ostal brez stopničk.

Izpustil je kvalifikacije, imel slabo štartno rampo, se v obeh vožnjah s tekmeci zapletel že pred prvim zavojem in nato še nekajkrat padel. A kljub vsem težavam je bil Gajser v Franciji preteklo nedeljo četrti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pred najboljšimi motokrosisti na svetu je še tretja dirka v treh tednih. Proga za VN Nemčije v Teutschenthalu je ena od najljubših slovenskega motokrosista Tima Gajserja (Honda). Tu je v razredu MXGP nastopil petkrat in lani ter leta 2019 tudi zmagal. Letos na 11. dirko sezone prihaja z rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Ima 73 točk več od Maxima Renauxja (Yamaha), 99 od Jeremyja Seewerja (Yamaha) in 104 točke prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas).

Skupni seštevek MXGP (10/19):



1. Tim Gajser (Honda) 438 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 365

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 339

4. Jorge Prado (GasGas) 332

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 306

Na Sardiniji in v Španiji Gajser fizično ni bil stoodstoten (bolezen) in je tako ostal brez stopničk. Preteklo nedeljo pa je po slabem štartnem položaju v obeh vožnjah nekajkrat padel in končal na četrtem mestu. A najbolj pomembno je: "V Franciji sem se prvič po Sardiniji počutil dobro, počutil sem se močnega skozi vso vožnjo." Zato je zdaj odločen, da se v Nemčiji vrne na zmagovito pot. Na šestih letošnjih dirkah je že poslušal Zdravljico.

Lani je na VN Nemčije Gajser zmagal in se nato do zadnje dirke boril za naslov prvaka. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

"Teutschenthal mi je zelo všeč. Tukaj sem lani zmagal. Komaj čakam dirko. Znova želim zmagovati in še povečati prednost v prvenstvu," je pred začetkom dirkaškega konca tedna odločen 25-letni Gajser. Tokrat bo imel tudi tekmeca več. Prvič v sezoni bo namreč nastopil aktualni podprvak Romain Febvre (Kawasaki), ki je moral po novembrskem dvojnem zlomu noge na štiri operacije. Ker je po šestih mesecih brez motorja resno treniral le zadnja dva tedna in pol, za najvišja mesta najverjetneje sicer ne bo konkurenčen.

Tim Gajser ima v MXGP 34 zmag (29-odstotkov odpeljanih velikih nagrad v kraljevem razredu), v MX2 je zmagal petkrat. Lovi torej 40. zmago v svetovnem prvenstvu.

V Nemčiji bosta nastopala tudi Jan Pancar (KTM), ki je 13. v svetovnem prvenstvu MX2, in Jaka Peklaj (Husqvarna), ki nastopa v evropskem prvenstvu 125.