Ogromno težav za Gajserja, a ostaja rdeča tablica trdno njegova

Zmagovalec VN Francije v MXGP je Jeremy Seewer. Tim Gajser je imel na blatni progi z globokimi kanali veliko težav in je osvojil četrto mesto. V MX2 je Jan Pancar z osmim mestom izenačil svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem prvenstvu.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser (Honda) in še osem drugih tovarniških voznikov, ki zaradi varnosti niso nastopili na blatni kvalifikacijski dirki, imajo na VN Francije zunanje štartne položaje in zato daljšo pot do prvega zavoja.

Štart prve vožnje je bil zelo kaotičen. Še pred prvim zavojem se je zgodil množični padec, na tleh je bilo tretjino tekmovalcev, tudi Gajser. V nadaljevanju se je z izjemno hitrostjo in odličnimi prehitevanji prebijal iz ozadja. Je pa sredi dirke, ko se je reševal pred padcem, presekal dva zavoja. Mesta sicer ni pridobil nobenega, časa pa nekaj sekund. Tri kroge pred koncem se mu je pripetil še en manjši padec. Kljub vsem težavam je ciljno črto prečkal na petem mestu.

V ospredju sta se v prvi vožnji za zmago borila Jeremy Seewer (Yamaha) in Jorge Prado (GasGas). V predzadnjem krogu je Švicar prehitel Španca, sploh prvič v sezoni zmagal vožnjo in osvojil 25 točk. Oba sta se tako v skupnem seštevku približala vodilnemu Gajserju. Je pa Tim pridobil proti Maximu Renauxju (Yamaha), ki je bil šele deveti.

MXGP Francija:



1. Jeremy Seewer (Yamaha) 47 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 42

3. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 34

4. Tim Gajser (Honda) 34

5. Ruben Fernandez (Honda) 30

Tretja zmaga za Seewerja

Gajser je v letošnji sezoni zmagal že šestkrat in zato trdno ostaja vodilni v prvenstvu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tudi v drugi vožnji se je moral Gajser prebijati iz ozadja. Uspelo mu je priti do četrtega mesta. S 34 točkami z dveh voženj je osvojil končno četrto mesto. Enako število točk je imel tudi Glenn Coldenhoff (Yamaha), a je njemu pripadlo tretje mesto, saj je bil najhitrejši v drugi vožnji. Z drugim mestom v drugi vožnji je VN Francije osvojil Seewer, s tretjim mestom pa skupno drugo Prado. Renaux je osvojil osmo mesto, tako je Gajser prednost pred njim v skupnem seštevku še nekoliko povišal.

Skupni seštevek MXGP (10/19):



1. Tim Gajser 438 točk

2. Maxime Renaux 365

3. Jeremy Seewer 339

4. Jorge Prado 332

5. Glen Coldenhoff 306

V MXGP zmaga Viallu, Pancar osmi

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida V razredu MX2 nič novega. Za zmage se še naprej borita Tom Vialle (KTM) in Jago Geerts (Yamaha). V prvi vožnji je s prednostjo dobre sekunde zmagal Francoz. Jan Pancar, ki je na treningih dosegal čase, konkurenčne prvi peterici, je znova slabše štartal oziroma odpeljal uvodne zavoje. Tako je bil po prvem krogu prve vožnje šele 19. Do konca se je prebil na 11. mesto.

Drugo vožnjo je dobil Thibault Benistant (Yamaha), tik pred Geertsom. Vialle je bil po napaki s 25 sekundami zaostanka tretji. Vseeno je s 45 točkami osvojil grand prix, Geerts je imel namreč točko manj. Po desetih velikih nagradah ima Francoz zdaj devet točk prednosti pred Belgijcem.

Pancar se tudi v drugo ni najbolje znašel v gneči uvodnih metrov, a nato dobro vozil in osvojil osmo mesto. Na osmem mestu pa je tudi končal VN Francije. Skupaj je osvojil 23 novih točk in se v seštevku sezone s 15. povzpel na 13. mesto.

V Erneeju so odpeljali tudi dirke evropskega prvenstva. V EMX 125 se je Jaka Peklaj prebil skozi sito kvalifikacij (68 tekmovalcev) na dirki najboljših 40. V prvi vožnji je osvojil 19. mesto, v drugi pa 23.