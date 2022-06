Ob Timu Gajserju je kvalifikacije izpustila osmerica, med drugim tudi Gajserjev moštveni sotekmovalec Mitch Evans, pa Jorge Prado, Jeremy Seewer, Ruben Fernandez, Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen.

"Pred startom smo se z vsemi tekmovalci pogovorili, sam pa sem se odločil, da bom štartal. Ni se mi zdelo nevarno, a lahko govorim le zase. Všeč mi je, ko je blatno. Bila je le ena linija, moral si biti previden. Počutil sem se dobro," je po kvalifikacijski zmagi, prvi po dolgem času, dejal Nemec Henry Jacobi. Za njim sta se zvrstila Belgijca Jeremy Van Horebeek in Brent Van Doninck.

