Gajser še ni pravi, zmaga za prvega izzivalca za naslov prvaka

VN Španije v MXGP je dobil Maxime Renaux (Yamaha). To je prva zmaga v kraljevem razredu svetovnega prvenstva za aktualnega prvaka MX2. Tim Gajser je vožnji končal na drugem in šestem mestu. Po bolezni izpred 14 dni fizično še ni stoodstoten.

Honda praznuje 50-letnico prvega motorja za motokros. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Trda podlaga, globoki kanali in različne linije. Proga na obrobju Madrida je pravi izziv. Tim Gajser (Honda) pa, kot je priznal pred štartom prve vožnje, še ni stoodstoten po bolezni, ki jo je preboleval pred 14 dnevi na Sardiniji. A mu je s sredine štartne rampe (na kvalifikacijah je bil po padcu 11.) uspel dober štart, tako da je bil po prvem krogu že tretji. Še pred polovico vožnje je prehitel Jorgeja Prada (GasGas) in nato vozil sekundo, dve za vodilnim Maximom Renauxjem (Yamaha). S takšnim vrstnim redom (prvi Renaux, drugi Gajser in tretji Prado) se je tudi končala prva vožnja. Zmagovalec Sardinije Calvin Vlaanderen (Yamaha) je bil 13.

V drugi vožnji je Gajser silovito speljal, bil v prvem zavoju pravzaprav prehiter in zato predolg, tako da iz prvega zavoja zapeljal šele kot sedmi. In obtičal je za Mattio Gaudagninijem (GasGas). Vodil je Prado, a v deseti minuti padel. Pobral se je in nadaljeval na sedmem mestu, tik za Timom. Gajser po bolezni očitno res še ni pravi, saj tudi v drugem delu vožnje ni mogel ogroziti Gaudagninija, ki je šele pred 14 dnevi iz MX2 prestopil v MXGP. Tudi drugo vožnjo je dobil Renaux, Gajser je ostal šesti, Prado pa je v zadnjih krogih povsem omagal in zdrsnil na 10. mesto.

MXGP Španija:



1. Maxime Renaux (Yamaha) 50 točk

2. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 38

3. Brian Bogers (Husqvarna) 38

4. Tim Gajser (Honda) 37

5. Jorge Prado (GasGas) 30

6. Mattia Gaudagnini (GasGas) 29

Gajser četrti v Španiji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Veliko nagrado Španije je tako s polnim točkovnim izkupičkom 50 točk osvojil Renaux. Gajser je osvojil četrto mesto. Na tej dirki je tako Makolčan zbral 13 točk manj od Francoza. Razlika med njima v skupnem seštevku je zdaj 66 točk. Rdeča tablica tako trdno ostaja v Timovih rokah. Pred Pradom, ki bi moral biti njegov najresnejši tekmec za lovoriko, pa ima 104 točke prednosti.

Skupni seštevek MXGP (9/19):



1. Tim Gajser 404 točke

2. Maxime Renaux 338

3. Jeremy Seewer 292

4. Jorge Prado 290

5. Glenn Coldenhoff 243

6. Brian Bogers 243

Pancar VN Španije končal na 10. mestu

Pred štartom prve vožnje razreda MX2 je organizator močno namočil progo. Na njej je bilo veliko vode, tako da je bila podlaga zelo drseča. Zaradi tega so se v drugem krogu na tleh znašli kar štirje vozniki. Najprej vodilni v prvenstvu Jago Geerts (Yamaha), nato pa v padcu treh motokrosistov tudi Jan Pancar (KTM). Geertsu se je z 21. mesta uspelo prebiti na končno deveto mesto, Pancarju pa s 23. na 12. mesto. Dvanajsti je bil tudi na kvalifikacijski dirki. Z vodstvom od prvega do zadnjega kroga je prvo vožnjo dobil Tom Vialle (KTM).

Tudi v drugi vožnji je bil Vialle najboljši in je VN Španije osvojil s popolnimi 50 točkami. Geerts je bil drugi (tretji na grand prixju). Pancar je bil po štartu druge vožnje zadnji, nato pa dirkal več kot izvrstno. Samo Vialle in Geerts sta imela hitrejši krog na dirki! Prebil se je na osmo mesto. Skupno pa je na veliki nagradi osvojil 10. mesto.

V Španiji poteka tudi evropsko prvenstvo. V EMX125 je Jaka Peklaj (Husqvarna) na nedeljski drugi vožnji osvojil 32. mesto. V soboto je bil v prvi 27.

Svetovno prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna z dirko v Franciji.