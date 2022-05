Tekmec ga je povozil, a "ko je postalo napeto, me je nehalo boleti"

"Mislim, da je to kar dober rezultat, saj mi mivka ne ustreza. Premalo ur na mivki. Pri nas nimamo mivkaste proge. Zaradi fakultete pa tudi nimam toliko časa pozimi, da bi več treniral na Sardiniji, v Belgiji ali na Nizozemskem. Sem se pa nekaj novega naučil," je razlog, da je s 14. mestom na sipinah Riole Sardo zadovoljen, pojasnil Jan Pancar.

V prvi vožnji je dobro štartal, a se zapletel z enim od tekmecem že v prvem krogu, nakar mu je drugi zapeljal čez nogo. Dobil je še udarec v rebra. Modrica čez rebra je bila velika vsaj 15 centimetrov. "Nič ni zlomljenega. Samo udarec. Bolita me še stegno in koleno. Na začetku druge vožnje pa me je kar bolelo. A ko je začelo biti napeto, je popustilo. Nisem več ničesar čutil. Med tednom si bom vzel nekaj počitka. Čez dva tedna bom že zdrav."

"Mivka in vročina sta res slaba kombinacija"

Takrat se svetovno prvenstvo nadaljuje z VN Španije, a Pancar bo dirkal že ta konec tedna. Nastopil bo še na dirki italijanskega prvenstva, kjer je na prvomajski konec tedna tudi zmagal. "Ja, grem iz tekme v tekmo, ampak zaenkrat s tem nimam težav. Mi je še bolj všeč, kot da bi doma preveč počival. Raje imam tekme kot treninge. Se že veselim. Upam, da ne bo tako vroče kot tokrat."

Na Sardiniji so se temperature dvignile blizu 30 stopinjam. V zadnjih krogih druge vožnje je Pancar kljub vročini in modricam pridobil tri mesta. "Mivka in vročina sta res slaba kombinacija. Če bi bilo tako vroče na trdem, bi bilo zagotovo lažje. Tam lahko tudi malo počivaš. Tukaj pa moraš ves čas delati in ni počitka. A letos sem fizično še bolje pripravljen kot lani. Proti koncu prihajam nasproti svojih vrstnikom."

Sledijo dirke na "njegovi" podlagi

Naslednje tri dirke svetovnega prvenstva (Španija, Francija, Nemčija) bodo na trdi podlagi in tako priložnost, da se Jan pripelje v prvo deseterico. Pred tednom dni je na VN Italije v Maggiori na treningih celo dosegal čase blizu prvi peterici. "Že v Španiji mislim, da lahko pokažem, kar znam. Tudi italijanska dirka za državno prvenstvo bo na trdem terenu in bo dober trening za svetovno prvenstvo. S štarti, kot sem jih imel tokrat, se lahko na trdi progi zlahka vozim med prvimi desetimi," je samozavestno pogovor za Sportal zaključil Pancar.