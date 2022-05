Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Gajser (Honda) na osmi letošnji dirki prvenstva MXGP prvič ni stopil na stopničke. Zaradi viroze štiri dni ni jedel in ga je napor vroče dirke na mivki povsem izčrpal. Osvojil je sedmo mesto. Uro po koncu druge vožnje je nekoliko prišel k sebi in v pogovoru za Sportal razložil, kako težko je bilo. Razmišljal je o odstopu.

Tim, čestitke za junaško borbo do konca. Kako težko je bilo?

Ena mojih najtežjih dirk. Proga ni bila ravno idealna, da dobiš virozo, da nisi stoodstoten. Luknje so bile v drugi vožnji zelo velike. Tudi prva tekma letos, da je bilo 30 stopinj, da je bilo res vroče. Sem zadovoljen, da sem sploh toliko iztržil. Sam niti nisem pričakoval toliko, sploh ne od prve vožnje. Ja, dobre točke. Zdaj je glavni cilj, da pridem domov in se pozdravim. Da bom znova stoodstoten. Da bom v Španiji znova pokazal, da sem dober.

V prvi vožnji je zagotovo pomagal dober štart? Dolgo ste bili v vodstvu.

Čeprav je mivka, veliko linij, ni bilo tako enostavno prehitevati. V prvi vožnji je bil štart res ključnega pomena. S Pradom sva imela dober tempo, da sva se oddaljila od ostalih. Ob koncu pa me je začelo pobirati. Zadnjih nekaj krogov nisem imel več energije. Sem kar upočasnil tempo. Niti se nisem zelo boril s Vlaandernom. Sem ga kar spustil naprej. Ni mi nevaren v prvenstvu. Imel pa je dober tempo. Dobro se je peljal.

V prvi vožnji je bil drugi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji pa še padec ...

Štart je bil slabši, ampak sem naredil nekaj prehitevanj. Potem pa sem zapeljal ven iz linije in sem se prevrnil. Veliko energije mi je vzelo, ko sem v mivki v tej vročini še pobiral motor. Od takrat naprej je bilo preživetje. Pomislil sem celo, da bi odstopil. Da konca je bilo še 20 minut. Motorja sploh nisem več mogel držati. Res je bilo hudo. Ampak sem stisnil zobe. Bil sem na 12. mestu. Pripeljal sem nekaj pomembnih točk za prvenstvo.

Sardinija vam ni usojena. Lani ste tukaj dirkali en teden po zlomu ključnice. Vaš šef Giacomo Gariboldi pravi, da bi jo morali kar ukiniti.

Pozimi res veliko treniram tu na Sardiniji. Veliko časa preživim tukaj. Tako da mi je proga všeč. Ampak od lani, odkar tudi dirkamo tukaj, nisem bil nikoli stoodstoten. Lani tista poškodba s ključnico, letos ta viroza, ki me je kar vrgla s tira. Upam, da, če bo naslednje leto spet na koledarju, da bom zdrav, da pokažem, da se tudi tu znam peljati.

V drugi vožnji je po padcu končal na 12. mestu. Skupno sedmo mesto na VN Sardinije, osmi dirki prvenstva. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Najbolj pomembno pa je, da tudi po taki dirki rdeča številka vodilnega v skupnem seštevku trdno ostaja v vaši lasti.

Res je. Bližamo se polovici sezone. Sem vesel, da imam rdečo tablico na svojem motorju. Pred nami je še veliko tekem. Potrebno je biti konstanten, narediti čim manj napak, biti zdrav. To je zelo pomembno. Da daš lahko vsako tekmo sto odstotkov od sebe. Se bom trudil naprej. Zdaj je glavno, da se pozdravim, da bom spet stoodstoten. Da bom čez dva tedna v Španiji lahko vozil normalno.

Skupni seštevek MXGP (8/20):



1. Tim Gajser (Honda) 367 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 288

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 264

4. Jorge Prado (GasGas) 260

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 234

6. Ruben Fernandez (Honda) 213

S Španijo se začenja niz treh dirk v treh tednih. Torej bo fizična priprava res ključna.

Če sem stoodstoten, če se dobro počutim, če uživam na motorju, vem, da sem najhitrejši. Letos sem naredil velik preskok, stopničko naprej. Lanska sezona mi je dala veliko lekcijo. Veliko sem se naučil iz nje. Sploh kako voziti pod pritiskom, saj je bilo lani zelo napeto. Letos skušam uporabiti vse izkušnje iz minulih let.