Gajser z besedami, ki se jih tekmeci lahko bojijo

Vodilni v svetovnem prvenstvu MXGP Tim Gajser je tudi po VN Italije sijal od zadovoljstva. Pa ne le zaradi tretje zaporedne popolne zmage (50 točk), ampak predvsem zaradi načina, kako je vozil: hitro, sproščeno, brez napake, in to na zelo zahtevnem terenu. Tekmeci mu niso bili kos, on pa pravi: "Sploh nisem pritiskal maksimalno."

V Maggiori se je Tim Gajser (Honda) spopadel z dvema različnima progama. "Zelo sem zadovoljen z vsem koncem tedna. V soboto je bila proga brez velikih linij, brez lukenj, zelo trda. Celo polivati so jo morali. Čez noč je nato padlo veliko dežja. In na dirki je bila proga zelo tehnična: ogromno kanalov, različnih linij. Dve res popolnoma drugačni progi. Ampak sem res maksimalno užival. Štarti so mi uspevali solidno, med prvimi petimi v obeh vožnjah. In potem sem poiskal nekaj dobrih linij in opravil prehitevanja. Potem pa dosegel udobno razliko in užival do konca," je konec tedna v Maggiori povzel 25-letnik.

"To je tisto, kar te naredi še močnejšega"

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Če je bila v soboto na kvalifikacijski dirki ena sama linija in je bilo zelo težko prehitevati, si je v nedeljo na razmočeni podlagi Makolčan naredil svojo linijo. Dokaz več, kako zelo dober motokrosist je, tudi tehnično. "Začel sem si ustvarjati novo linijo. Potreboval sem nekaj krogov, da se je naredila. Da je bila dovolj močna, da si lahko kar najbolj agresivno priletel in se izstrelil. Takrat sem počakal, nato pa sem se jim povsem približal. Pripravil sem prehitevanje in mi je uspelo."

V drugi vožnji je vse tekmece prehitel že po osmih minutah in nato dirkal tudi po sekundo in pol na krog hitreje. In tukaj so besede, ki si jih Maxime Renaux (Yamaha) in preostali Timovi tekmeci ne želijo slišati: "Sploh nisem pritiskal maksimalno. Res sem užival. Čisto sproščeno sem vozil. Res sem zadovoljen. Zelo sem zadovoljen s prvim mestom v obeh vožnjah, a še bolj sem s svojimi vožnjami. Kako sproščeno sem vozil. To je tisto, kar te naredi še močnejšega. Ti da samozavest. Da preneseš vožnje s treninga na tekmo. Zelo sem vesel, da gre vse v pravo smer. Tako bom poskušal tudi nadaljevati."

"Nimam besed. Vse gre v pravo smer."

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tako dobrega začetka sezone Gajser v MXGP še ni imel. Dobil je 10 od 14 voženj ter zmagal na šestih od sedmih velikih nagrad. Samo na Portugalskem je bil drugi. Od mogočih 350 točk jih je osvojil 336. Potem ko je Maggioro zaradi izpaha rame izpustil Jorge Prado (GasGas), je zdaj njegov prvi zasledovalec v prvenstvu novinec v kraljevem razredu Renaux, ki pa ima že 81 točk zaostanka. "Nimam besed. Zelo sem vesel. Vse gre v pravo smer. Ves trud, vse trdo delo je poplačano. Res smo trdo delati čez zimo. Naredili smo nekaj sprememb na motorju, nekaj sem jih naredil tudi na sebi. Tempo bom poskušal stopnjevati oziroma obdržati formo do konca. Sezona je še kar dolga. Veliko tekem nas še čaka. Na vsaki bom dal vse od sebe in poskušal maksimalno uživati. In ko uživam, se tudi dobro peljem."

Skupni seštevek MXGP (7/20):



1. Tim Gajser (Honda) 336 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 255

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 231

4. Jorge Prado (GasGas) 220

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 199

6. Ruben Fernandez (Honda) 194

Pancar: Hitrost je bila, na žalost pa ne toliko sreče

Foto: Grega Valančič/Sportida V svetovnem prvenstvu dirka še en Slovenec, Jan Pancar je po tretji dirki sezone v MX2 na 15. mestu. Zbral je 70 točk. Je že na polovici lanskega dosežka. Pa bi lahko zbral še kakšno več. V Maggiori je bil v soboto zelo hiter, na nedeljski dirki pa so bili najprej trije padci v prvi vožnji (19. mesto) in eden v drugi (11. mesto). "Spet brez sreče na začetku. Padec v drugem zavoju. Voznik pred mano je spreminjal linijo, zapel sem se v njegovo zadnje kolo in padel. Izgubil sem nekaj sekund in moral spet prehitevati iz ozadja. Na koncu sem zasedel 11. mesto, kar je dober rezultat. Hitrost je bila, na žalost pa ne toliko sreče," je po drugi vožnji razlagal Pancar. Njegov najhitrejši čas je bil res samo desetinko počasnejši od časov prve trojice. "Dokaz, da sem na pravi poti, da imam hitrost, da se lahko vozim tudi okrog petega mesta. Morajo se mi le še sestaviti štart in prvih nekaj zavojev."

Sezona se nadaljuje že prihajajoči konec tedna na Sardiniji

Prvenstvo se nadaljuje že prihajajoči konec tedna na Sardiniji. "Najmehkejša podlaga v koledarju. Tudi bolj vroče bo. Med tednom bom poskušal narediti vsaj en trening na mivki, da se prilagodim na podlago, da presenetim tudi tam," proti osmi dirki sezone gleda Pancar. Tja se s trajektom odpravljajo v noči na petek. Riola Sardo sicer ni klasično prizorišče dirk, a ga motokrosisti zelo dobro poznajo. "Tam ogromno časa preživim januarja v pripravljalnem obdobju. Tja grem vedno za dober mesec. Proga mi je zelo znana. Komaj čakam. Se veselim," pa je povedal Gajser. Lani je bila Riola na koledarju. Gajser je bil 12., saj je bila ta dirka na sporedu le teden dni po zlomu ključnice, Tim pa je vozil v bolečinah.