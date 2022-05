Gajser tudi na blatni drsalnici pometel s tekmeci

Ponoči in zjutraj je v Maggiori, severozahodno od Milana, močno deževalo in najboljše motokrosiste sveta je pričakala blatna proga, ki pa se je zaradi sonca začela sušiti. V prvi vožnji razreda MXGP je Tim Gajser (Honda) solidno štartal in bil po prvem krogu tretji. V prvih krogih je na spolzki podlagi vozil previdneje in iskal nove linije. Sredi vožnje pa je ponovno začelo deževati. A Gajser je najprej opravil s Calvinom Vlaanderenom (Yamaha) in osem minut pred koncem vožnje še z Maximom Renauxem (Yamaha). Lepo prehitevanje, nato pa se je Francozu zlahka odpeljal. Ciljni skok je Makolčan opravil šest sekund pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha) in 15 pred Renauxem.

"Dobra dirka. Proga je zelo zahtevna. Na začetku sem si pripravljal linije, vozil drugačne, da sem lahko pozneje prehiteval," je v prvi izjavi svoj nastop opisal Gajser, ki je dobil že šesto zaporedno vožnjo. "Ob koncu vožnje sem imel težave z očali, ker mi je začela v oči teči voda, zato sem jih odvrgel." Druga vožnja bo ob 17.10.

VN Italije, Maggiora, 1. vožnja:



1. Tim Gajser (Honda) 50 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 44

3. Maxime Renaux (Yamaha) 40

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 32

5. Ruben Fernandez (Honda) 31

6. Ben Watson (Kawasaki) 29

39. zmaga za Gajserja v svetovnem prvenstvu

TIm Gajser je zmagal 39-ič v svetovnem prvenstvu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji, ko je progo znova sušilo sonce, je Gajser pometel s tekmeci. Čeprav je bila proga prava drsalnica je vozil kot po tirnicah. Po prvem krogu je bil četrti, a že v osmih minutah prehitel trojico pred sabo, Paulsa Jonassa (Husqvarna) kar po daljši zunanji strani. Nato pa je bil štirikratni svetovni prvak tudi po dve sekundi na krog hitrejši. Ob koncu je imel 18 sekund prednosti pred Seewerjem in 28 pred Renauxjem. Enak je bil tudi končni vrstni red na sedmem grand prixju sezone: prvi Gajser, Seewer drugi in Renaux tretji.

Jorge Prado (GasGas), ki je bil pred VN Italije prvi Timov zasledovalec v prvenstvu, zaradi izpaha rame v Maggiori ni dirkal. "Zelo sem vesel. Zelo sem užival, sploh v drugi vožnji. Ne bi mogel biti bolj zadovoljen. Z ekipo odlično delamo. Motor je letos res izjemen. Tudi sam se dobro počutim," je v prvi izjavi po svoji šesti dirki sezone povedal Gajser, ki je samo še povečal prednost v skupnem seštevku. Najhitrejši je bil v zadnjih sedmih vožnjah. To je Timova 39. zmaga v svetovnem prvenstvu.

Skupni seštevek MXGP (7/20):



1. Tim Gajser 336 točk

2. Maxime Renaux 255

3. Jeremy Seewer 231

4. Jorge Prado 220

5. Glenn Coldenhoff 199

6. Ruben Fernandez 194

Pancar štirikrat na tleh, na koncu 12.

V MX2 je prvo vožnjo dobil vodilni v prvenstvu Jago Geerts (Yamaha). Najbolje je sicer štartal Mattia Guadagnini (GasGas), a padel v tretjem zavoju. Tako je tam blokiral tudi Toma Vialla (KTM) in še več drugih motokrosistov. Med njimi tudi Jana Pancarja (KTM). Mladi slovenski motokrosist je v naslednjih dveh krogih še dvakrat padel in se z več kot dvema minutama zaostanka znašel na zadnjem mestu. V drugi polovici vožnje je dobro dirkal, a višje od 19. mesta (dve točki) ni več mogel priti.

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida Drugo vožnjo je sicer dobil Vialle, a je z drugim mestom zmago na veliki nagradi Italije potrdil Geerts. To je Belgijčeva tretja zmaga v sezoni in 13. v karieri. Je tudi vodilni v MX2. Pancar je tudi v drugi vožnji padel v prvem krogu, a se uspešno prebijal iz ozadja in jo končal na enajstem mestu (10 točk). Grand prix v Maggiori je Pancar tako sklenil na 12. mestu. Po odličnih rezultatih v soboto si je zagotovo želel in bil zmožen več. V skupnem seštevku je 15.