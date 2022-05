Po nekajdnevnem počitku na motorju se Tim Gajser vrača na dirke. Ta konec tedna bo dirka v Maggiori, prihodnji pa na Sardiniji. "Sezona bo zelo dolga in paziti moram, da ne bom pregorel," pred sedmo dirko MXGP poudarja vodilni v prvenstvu. Njegov prvi tekmec za naslov Jorge Prado si je izpahnil ramo in ta konec tedna ne bo dirkal.

Pred najboljšimi motokrosisti na svetu je sedma od 20 dirk sezone oziroma tretja od štirih pri naših zahodnih sosedih. Tako na VN Lombardije v Mantovi kot na VN Trentina pred več tisoč slovenskimi navijači v Pietramurati je v razredu MXGP zmagal Tim Gajser. Zdaj sledi VN Italije v Maggiori. Četrta italijanska dirka bo samo teden dni pozneje – VN Sardinije v Rioli Sardu. Proga Maggiora Park je zahodno od jezera Maggiora, 560 kilometrov iz Ljubljane, tako da bo imel Gajser ponovno številčno podporo navijačev. Najverjetneje pa bo kdo prišel tudi na dirko na Sardinijo, saj so bile letalske vozovnice za na ta sredozemski otok na voljo po nizki ceni.

Maggiora ni stalnica na koledarju MXGP. Lani za Gajserja ni bila najuspešnejša, saj je osvojil sedmo mesto. Po slabem štartu je v drugi vožnji na blatni progi v dežju večji del dirkal brez očal. Zmagal je prvak lanske sezone Jeffrey Herlings, ki pa s svojim KTM-om zaradi težav z zadnjo poškodbo in starimi poškodbami letos ne bo dirkal. Pred tem je bila Maggiora nazadnje del svetovnega prvenstva leta 2015, ko je Gajser nastopal še v MX2. Zmagal je in tisto leto prvič postal svetovni prvak.

Prado izpušča Maggioro

Jorge Prado (GasGas), ki je dvakrat padel na zadnji dirki v Latviji, je padel tudi na treningu prejšnji teden. Izpahnil si je ramo in tako bo izpustil vsaj dirko v Maggiori. "Padec ni bil prehud, a sem si izpahnil ramo. Specialist za rame mi jo je hitro namestil nazaj, za kar sem res hvaležen. Posvečam se rehabilitaciji, da bi se lahko čim prej vrnil. Upam, da se bom do Riole," je sporočil španski motokrosist, ki je v skupnem seštevku MXGP na drugem mestu. Za vodilnim Gajserjem zaostaja 66 točk.

Gajser: Paziti moram, da ne bom pregorel

Tim Gajser na treningu na svoji domači progi v Lembergu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gajser je na prvih šestih velikih nagradah letošnje sezone petkrat zmagal, najhitrejši pa je bil na osmih od 12 voženj. Trenutno je v nizu petih zaporednih zmag v posamični vožnji (od druge vožnje na Portugalskem je nato zmagal še na obeh v Trentinu in Latviji). Ob visoki prednosti v prvenstvu si je prvomajski konec tedna vzel krajši oddih od motorja. Tudi počitek je pomemben del priprav na naslednje dirke. "Sezona bo zelo dolga in paziti moram, da ne bom pregorel, saj smo šele na tretjini. Vsekakor sem z do zdaj opravljenim zadovoljen in upam, da bom dobre občutke na motorju obdržal ter užival v dirkanju," je 25-letnik s Štajerske povedal pred odhodom v Italijo. "Proga v Maggiori mi je všeč, upam tudi na lepo vreme, kar bi lahko naši ekipi prineslo nov dober rezultat."

Skupni seštevek pred sedmo dirko MXGP:



1. Tim Gajser 286 točk

2. Jorge Prado 220

3. Maxime Renaux 215

4. Jeremy Seewer 187

5. Glen Coldenhoff 177

6. Ruben Fernandez 163

Pancar se lahko prebije v prvo deseterico

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida Vodilni v prvenstvu MXGP ne bo edini Slovenec na dirki. V razredu MX2 bo nastopal Jan Pancar, ki je pretekli konec tedna vse boljšo formo potrdil s svojo prvo zmago v MX2 v italijanskem prvenstvu. Na dirki v Latviji pa je dokazal, da se v svetovnem prvenstvu v primeru dobrega štarta lahko približa prvi deseterici. Osvojil je 11. mesto, v skupnem seštevku pa je 15., pri čemer je izpustil dirko v Argentini. Progo v Maggiori s trdo podlago pozna, saj je tu v preteklosti dirkal že v italijanskem prvenstvu. Lani je bil v MX2 14.

Prva vožnja VN Italije v razredu MX2 bo v nedeljo ob 13.15, druga pa ob 16.10. V razredu MXGP dirkajo uro pozneje.