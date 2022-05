Gajserjev največji tekmec sprejel najtežjo odločitev

Svetovni prvak v motokrosu Jeffrey Herlings v letu 2022 sploh ne bo dirkal. Posledice poškodb so prehude in tako je sprejel to zelo težko odločitev.

Novembra lani je Jeffrey Herlings (KTM) v boju z Romainom Febvrom (KawasakI) in Timom Gajserjem (Honda) osvojil naslov svetovnega prvaka MXGP. Nekaj tednov pred uvodno dirko letošnjega prvenstva pa je na promocijskem snemanju nesrečno padel in si zlomil kost v stopalu. Sprva so predvidevali največ šest tednov okrevanja, nato pa je vse potihnilo. Novic o vrnitvi nizozemskega motokrosista ni in ni bilo. Po šestih dirkah sezone in petih zmagah Tima Gajserja je za Herlingsa borba za prvaka pravzaprav izgubljena in tako se je govorilo, da bo namesto v MXGP letos dirkal vsaj v ameriškem prvenstvu, ki se začenja konec maja. A zdaj se ne bo zgodilo niti to.

"Želim si, da ne bi bilo tako. Grozno, da se mi to v karieri tako pogosto dogaja. Rehabilitiral sem poškodbo, ampak stanje z mojim stopalom – zaradi starih težav – ni dobro. Sploh ne morem razmišljati, da bi letos poleti dirkal na najvišji ravni," je zapisal v sporočilu za javnost, ki ga je objavil na družabnih omrežjih. Odpisal je dirkanje v MXGP in AMA. "Res škoda, da ne bom mogel nastopiti s številko 1 ali razmišljati, da bi dirkal v AMA. Ampak sprejel sem odločitev, da poskrbim za svoje telo, odpravim vse bolečine in se pripravim za sezono 2023." Zahvalil se je še navijačem za vsa sporočila podpore.