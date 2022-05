Pancar vse boljši, prvič zmagal na italijanskem prvenstvu

Jan Pancar (KTM), ki s svojo zasebno ekipo tekmuje v svetovnem prvenstvu MX2 in po šestih grand prixjih zaseda 15. mesto, je na prvomajsko nedeljo nastopil na drugi dirki italijanskega državnega prvenstva. V kraju Ponte a Egola v Toskani je bil drugi v prvi vožnji in prvi v drugi, kar mu je prineslo skupno zmago. To je njegova prva zmaga v italijanskem prvenstvu na 250-kubičnem motorju. Še en dokaz, da lepo napreduje. "Zelo sem zadovoljen, ker je to zelo dober trening za svetovno prvenstvo," je Pancar povedal po zmagi. Nedavno je dobil tudi uvodni dirki slovenskega prvenstva.

Drugi Slovenec v svetovnem prvenstvu v motokrosu Tim Gajser (Honda) je prvomajski konec tedna izkoristil za krajši počitek. V MXGP vodi z lepo prednostjo 66 točk pred Jorgejem Pradom (GasGas), potem ko je zmagal na petih od uvodnih šestih dirk sezone.

Svetovno prvenstvo se nadaljuje prav v Italiji, kjer bosta še dve dirki (od skupno štirih v naši zahodni soseščini), najprej osmega maja v Maggiori in nato 15. maja v Rioli na Sardiniji. Lepa priložnost, da si obe ali vsaj eno ogledate v živo.