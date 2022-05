Bolni Gajser trpel, bruhal, padel, a herojsko v cilju

Tim Gajser (Honda) je izbral notranjo štartno rampo. V prvi vožnji se je sicer zdelo, da ni najboljše štartal, a je izkoristil najkrajšo linijo in iz prvega zavoja zapeljal kot prvi. Jorge Prado (GasGas) mu je 25 minut sledil z vsega sekundo, dvema zaostanka. Nato je Španec, ki si je pred dvema tednoma izpahnil ramo, popustil in prehitel ga je Calvin Vlaanderen (Yamaha). V zadnjih minutah pa je omagal tudi Gajser, ki je zaradi viroze v zadnjih dneh izgubil kar nekaj fizične moči. In dva kroga pred ciljem je Vlaanderen prehitel še Makolčana. V zadnjih treh krogih je bil po pet sekund na krog hitrejši. Gajser je prek ciljnega skoka skočil s sedmimi sekundami zaostanka, Prado pa z 11. Nizozemec je sploh prvič dobil vožnjo v MXGP. Timov niz sedmih zaporednih zmag v posamični vožnji se je tako končal. V cilju je bil povsem izčrpan, celo bruhal je.

Osvojil je sedmo mesto. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji je Vlaanderen dokazal, da so Nizozemci res dobri v mivki. Tudi to je dobil in prvič v karieri zmagal veliko nagrado v kraljevem razredu MXGP. In to na zasebni Yamahini ekipi. Na naslednjih treh dirkah na trdi podlagi (Španija, Nemčija, Francija) bo težko tako uspešen. Je pa res, da glavna favorita nista bila stoodstotna: Prado je bil v drugi vožnji tretji, Gajser pa 12. Zaradi bolezni povsem izčrpani slovenski motokrosist je slabše štartal, vozil na šestem mestu, nato pa še padel. Herojski podvig za Tima, ki je tako izgubil le nekaj točk prednosti v skupnem seštevku. Osvojil je 31 točk in VN Sardinijo končal na sedmem mestu.

MXGP Sardinija:



1. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 50 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 40

3. Glenn Codenhoff (Yamaha) 35

4. MAxime Renaux (Yamaha) 33

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 33

6. Brian Bogers (Husqvarna) 32

7. Tim Gajser (Honda) 31

8. Mattia Guadagnini (GasGas) 23

Gariboldi: V drugi vožnji je Gajser res trpel

Gariboldi ja prevzel rdečo številko v Timovem imenu. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Gajser je bil v tako slabem stanju, da sploh ni prišel na zmagovalni oder po rdečo številko vodilnega v prvenstvu. Ta trdno ostaja v njegovi lasti. Prevzel jo je šef ekipe Giacomo Gariboldi. "Sem je prišel bolan. Vedeli smo, da bo v takem stanju tu v mivki in v vročini težko dirkal. Vseeno je opravil zelo dobro. Drugi je bil v prvi vožnji. V drugi vožnji pa je res trpel. Ni bilo lahko, a je vseeno zdržal," je za Sportal težak konec tedna Tima Gajserja komentiral Gariboldi. Gajser je ponovno dokazal, kako trdoživ in vztrajen je. "To je tukaj pokazal že lani, ko je dirkal en teden po zlomu ključnice. Ta kraj mu ne prinaša sreče! Bolje da za drugo leto zamenjamo lokacijo."

Skupni seštevek MXGP (8/20):



1. Tim Gajser 367 točk

2. Maxime Renaux 288

3. Jeremy Seewer 264

4. Jorge Prado 260

5. Glenn Coldenhoff 234

6. Ruben Fernandez 213

Pancar z modricami do 14. mesta

V MX2 sta tudi na Sardiniji razred zase Jago Geerts (Yamaha) in Tom Vialle (KTM). Belgijec je zanesljivejši, Francoz dela napake. In Geerts je prvo vožnjo dobil z osmimi sekundami prednosti. Jan Pancar je naredil napako v prvem krogu in z velikim zaostankom nadaljeval kot zadnji. V konkurenci 21 voznikov je vseeno osvojil štiri točke. Bil je 17.

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida Vialle je v drugo vendarle dobro štartal in odpeljal vožnjo brez napake. Dobil jo je z minimalno prednostjo pred Geertsom. Z enakim točkovnim izkupičkom je na najvišjo stopničko stopil Francoz. Ker je bil boljši v drugi vožnji. Pancar se je po nekaj vožnjah le izognil padcu v prvem krogu, a na mivki ni tako hiter kot na trdi podlagi in je le stežka sledil prvi deseterici. Kljub modricam iz prve vožnje (dobil je udarec v rebra) je drugo končal na 13. mestu. Skupno je veliko nagrado Sardinije osvojil 14. mesto, v skupnem seštevku MX2 pa je 15. Še naprej vodi Geerts.

"Uspel mi je dober štart. V obeh vožnjah. V prvi vožnji sva zapela z drugim voznikom in smo trije padli. Eden od drugih mi je še zapeljal čez nogo. Udaril sem se tudi v rebra. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem prišel nazaj na motor. Potem sem peljal svoj tempo in pripeljal do 17. mesta. V drugi vožnji se je končno izšlo brez padca. Dobro sem štartal. Sta pa v tretjem ovinku dva padla pred mano in sem izgubil nekaj mest. Nadaljeval sem okoli 15. mesta, na koncu pa prišel do 13. Mislim, da je to kar dober rezultat, saj mi mivka ne ustreza. Premalo ur na mivki. Pri nas nimamo mivkaste proge. Zaradi fakultete pa tudi nimam toliko časa pozimi, da bi več treniral na Sardiniji, v Belgiji ali na Nizozemskem. Sem se pa nekaj novega naučil," je svojo dirko za Sportal opisal Pancar.

Osmo veliko nagrado v sezoni je v živo spremljalo tudi okoli 20 slovenskih navijačev.