Gajser bo štartno rampo izbiral kot drugi

Lani je na Sardiniji Gajser dirkal le teden dni po zlomu ključnice in bil 12.

Vodilni v prvenstvu MXGP Tim Gajser (Honda) je s sredine štartne vrste dobro začel in prvi del dirke vozil na tretjem mestu. Nato je v 14. minuti na ciljnem skoku prehitel Jorgeja Prada (GasGas). Z vodilnim Calvinom Vlaandernom (Yamaha) sta imela podobe čase kroga in Tim ga tako v zaključku ni mogle ogroziti. Tretji je bil Glenn Coldenhoff (Yamaha). Prado je v zadnjem krogu padel in bil tako le osmi. Rezultati kvalifikacijske dirke pomenijo le vrstni red izbiranja štartne rampe v nedeljskih dveh vožnjah, ko se bo dirkalo za točke.

Gre za osmo dirko sezone. Temperature se bodo dvignile do 30 stopinj. Gre tudi za prvo povsem mivkasto dirko letošnjega prvenstva. Štart prve vožnje v MXGP ob 14.15, odločilne druge pa ob 17.10.

Pancar bo štartno rampo izbiral kot 14.

Kvalifikacijsko dirko v MX2 je dobil vodilni v prvenstvu Jago Geerts (Yamaha). Njegov izzivalec za prvaka Tom Vialle (KTM) je bil peti, a je v prvem zavoju padel in se prebijal iz zadnjega mesta. V konkurenci tokrat le 21 tekmovalcev je slovenski predstavnik na 250-kubičnem motorju Jan Pancar (KTM) osvojil 14 mesto. Uspel mu je dober štart, potem ko je kot zadnji izbiral štartno rampo, saj je bil na treningu na čas 21.

DIrki v MX2 se v nedeljo začneta eno uro pred vožnjama MXGP.