Izziv, kakršnega to sezono Gajser in Pancar še nista imela

Svetovno prvenstvo v motokrosu se nadaljuje z VN Sardinije. Riola Sardo je za Tima Gajserja in Jana Pancarja kraj zimskih treningov, zdaj pa drugo leto zapored gosti tudi dirko. Tako vroče in tako peščene dirke letos še ni bilo.

V tem tovornjaku v paddocku v Rioli čaka Timova honda. Foto: Matej Podgoršek Pretekli konec tedna so najboljši motokrosisti na svetu dirkali v italijanski Maggiori. Temperature so bile okoli 10 stopinj Celzija, deževalo je, podlaga je bila trda zemlja. Tim Gajser (Honda) je še na tretji dirki zapored zmagal v obeh vožnjah, Jan Pancar (KTM) pa je imel po odličnih časih na treningih na dirki preveč smole s padci in ni končal v tako želeni prvi deseterici. Riola Sardo ponuja povsem drugačen izziv: tu je že pravo poletje, do 30 stopinj bo, podlaga pa je mivka, kot bi hodili po peščeni plaži ali po puščavskih sipinah. Zahodna obala Sardinije je od proge oddaljena le nekaj kilometrov.

Lani na Sardiniji Gajser dirkal poškodovan

Kot v peskovniku Foto: Matej Podgoršek Lani je Gajser tu dirkal le teden dni po zlomu ključne. Stisnil je zobe in v bolečinah osvojil 12. mesto v MXGP. Pancar, ki peščene podlage še ne obvlada tako dobro kot Tim, je bil v MX2 14. Tako kot vsako zimo je tudi letošnjo Gajser tu preživel več kot mesec dni. Tudi Pancar je tu opravil kar nekaj testiranj. Oba sta na prizorišče prispela v petek dopoldne. Po ogledu proge sta si popoldne vzela čas za počitek v ohlajenem bivalniku. V taki vročini letos še niso dirkali.

Gajser se spogleduje z novo zmago. Ta bi bila že sedma v sezoni. To bo osma velika nagrada. "Želim si zadržati sproščenost, s katero sem vozil v Maggiori. To te naredi bolj močnega in ti da še več samozavesti. Upam, da bom tako nadaljeval tudi na Sardiniji," je dejal. Pancar pa je odločen, da preseneti tudi tu.

Vrnil se je Prado

V petek še zadnje priprave na progi ob zahodni obali Sardinije Foto: Matej Podgoršek Gajser je imel v Maggiori v boju za zmago največ dela z vozniki Yamahe, ta konec tedna pa bo znova ob njem na štartni rampi Jorge Prado (GasGas). Španec je zadnjo dirko izpustil zaradi izpaha rame in ima zdaj že 116 točk zaostanka za Makolčanom. Prav on bi moral biti to sezone glavni Gajserjev izzivalec za naslov svetovnega prvaka. "Na začetku tedna sem odpeljal en trening in rama je dovolj močna, da bom lahko nastopil na dirki. Poskušal bom osvojiti kar največ točk," je dejal Prado, ki torej ne bo stoodstoten.

V soboto so na programu treningi in kvalifikacijska dirka. V nedeljo pa glavni vožnji ob zdaj že znanih urah: MX2 ob 13.15 in 16.10, MXGP pa ob 14.15 in 17.10.