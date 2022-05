Marcus Pereira de Freitas Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Po dirki svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP na Sardiniji smo se pogovarjali z enim od dveh vodij tovarniške Hondine ekipe, za katero tako uspešno dirka Tim Gajser. Makolčan je svoj prvi naslov svetovnega prvaka v MXGP leta 2016 osvojil z ekipo Giacoma Gariboldija in tovarniškim Hondinim motorjem. Od leta 2017 je Gariboldijeva ekipa tovarniška ekipa japonskega koncerna. Takrat je bil operativni vodja HRC za MXGP še starosta motokrosa Roger Harvey (danes opravlja vlogo svetovalca), od leta 2018 pa je to Marcus Pereira de Freitas. Iz glavnega mehanika je Pereira tako napredoval v generalnega menedžerja.

Za vami je osma dirka sezone, prva, na kateri je bil Gajser slabši kot drugi. Dirkal je bolan, a se boril do konca in osvojil sedmo mesto. Dokaz, kako trdoživ je?

Tim nikoli ne obupa. Ne glede na počutje da vse od sebe. Običajno s takšnim rezultatom nismo zadovoljni, a glede na bolezen je odpeljal zelo dobro. Od četrtka je bil bolan. Če nisi stoodstoten, na mivki ni lahko voziti. Naredil je vse, kar je lahko.

Najpomembnejše je, da je rdeča tablica vodilnega v prvenstvu še vedno trdno v vaših rokah, kajne? Na osmih dirkah ste šestkrat zmagali.

Točno! Ponosni smo, da imamo še vedno lepo prednost. Sezona je še dolga. Ostajamo z obema nogama na tleh. Smo v dobri formi in na pravi poti. Vsi v ekipi trdo delamo, Tim kot vedno trdo dela. Če se zgodijo taki slabi dnevi, jih lahko sprejmemo.

Skupni seštevek MXGP (8/20):



1. Tim Gajser (Honda) 367 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 288

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 264

4. Jorge Prado (GasGas) 260

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 234

6. Ruben Fernandez (Honda) 213

V Maggioru je Gajser zmagal že šestič v sezoni (na sedmi dirki). Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Kako ste vi videli Timovo dirkanje ob zadnjih zmagah? Zdelo se je, da vozi zelo pametno: išče linije, prehiti tekmece in nato nadzoruje vodstvo, ne pretirava.

Da, bolj je zrel. Na dirkah je pameten. Ne želi na vsak način in takoj prehiteti. Vzame si čas, prouči voznika pred sabo in prehiti, ko je primeren čas. To je zelo pametno. Tega se je naučil iz napak v preteklosti.

Delali ste tudi na motorju? Štarti so letos boljši kot lani.

Razvoj se nikoli ne konča. Štarti so v MXGP zelo pomembni. Če ne štartaš dobro, je težko ujeti voznike v ospredju. Motor dela dobro, Tim je zadovoljen. Smo v dobrem položaju.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Kako pomembno je, da je bolj sproščen kot ob koncu lanske napete sezone?

Kot sam pravi: vesel voznik je hiter voznik. In tako tudi je. Ko je sproščen, mu gre vse zelo dobro.

Morda bodo zlobni jeziki rekli, da je letos tako uspešen, ker manjkata poškodovana aktualni prvak Jeffrey Herlings in podprvak Romain Febvre. Kako odgovarjate?

Slabi ljudje res to govorijo. A vsi vemo, da Tim gara ne glede na to, kdo je ob njem na progi. Ob njegovi trenutni formi bi bilo lepo videti, da bi se lahko pomeril z njima.

Rdeča tablica je trdo v rokah Tima Gajserja. Ima več kot sto točk prednosti pred Jorgejem Pradom. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pred nadaljevanjem sezone, ko sledijo tri dirke v treh tednih, bo pomembno, da se Tim pozdravi.

Zdaj ima prost konec tedna in se lahko malo spočije. Nato sledijo Španija, Francija in Nemčija. Te proge mu zelo ustrezajo in bi lahko bile za nas zelo dobre dirke.

Govori se, da se Gajser s Hondo pogovarja za podpis nove pogodbe. Kakšna je situacija s tem? Mu trenutna res poteče že po tej sezoni? Ko jo je podpisal ob koncu sezone 2020, je bilo rečeno le, da gre za večletno pogodbo.

Pogovarjamo se. Najverjetneje kmalu pride kakšna informacija. Da, poteče mu po letošnji sezoni. Pogovarjamo se torej o podaljšanju.

Ob tako uspešnem sodelovanju si ga zagotovo želite zadržati v ekipi?

Točno. Ni dvoma. Zmagujemo, ni razloga, da bi šli narazen. To je naš cilj. Skupaj smo veliko dosegli. Imamo dober motor, dobro vzdušje v ekipi. In to vpliva tudi na voznika. Več časa smo skupaj na dirkah kot doma z družinami. Zato se moramo dobro razumeti. Mislim, da imamo mi tukaj vse to.

In s Timom res ni težko delati, kajne?

Ne, ne nikakor. Je res odličen fant. Zelo je spoštljiv do vseh v ekipi. Je pravi gospod. Je zabaven. Tudi novinarji pravijo, da se je z njim najlažje pogovarjati.