Gajser pred dirko v Franciji na posebnem obisku

Druga polovica svetovnega prvenstva v motokrosu se ta konec tedna začenja z VN Francije. Vodilni v MXGP se je v Ernee odpravil s kombijem in na poti obiskal svojega nekdanjega mehanika na dirkah Nicolasa Nogeja. V njegovi garaži je kot v Timovi.

Tim Gajser (Honda) je dobil šest od devetih velikih nagrad v letošnji sezoni MXGP. Brez stopničk je ostal samo na zadnjih dveh, ko zaradi bolezni fizično ni bil stoodstoten. A njegova prednost pred Maximom Renauxom (Yamaha) in Jorgejem Pradom (GasGas), ki se zdita najnevarnejša v boju za prvaka, ostaja visoka in varna. Francoz zaostaja 66 točk, Španec pa 114.

Skupni seštevek MXGP (9/19):



1. Tim Gajser (Honda) 404 točke

2. Maxime Renaux (Yamaha) 338

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 292

4. Jorge Prado (GasGas) 290

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 243

6. Brian Bogers (Husqvarna) 243

Gajser na bolj oddaljene dirke potuje z letalom, tokrat je v Francijo na 1.500 kilometrov dolgo pot skupaj z mehanikom Aaronom Buglijem odšel s kombijem. Pred prihodom v Ernee sta tako lahko obiskala Nicolasa Nogeja. Francoz je bil več let Timov prvi mehanik na dirkah, po lanski sezoni, ko je dobil otroka, pa se je zaradi pogostih potovanj poslovil s te funkcije. "Zelo te pogrešam," je Tim zapisal ob fotografiji z Nicom, ki jo je objavil na družabnih omrežjih.

Gajser: Iz dneva v dan se počutim bolje

V Španiji je bil Tim Gajser minulo nedeljo četrti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Zadnji dve dirki sta bili zame res zelo težki. Ampak zdaj se iz dneva v dan počutim bolje in prepričan sem, da se vračam nazaj na stara pota in da bom to lahko pokazal že v Franciji," je 25-letni Gajser dejal pred potjo v Francijo. Na progi v Erneeju v močnejšem razredu svetovnega prvenstva sploh še ni dirkal. Nazadnje je bila dirka za svetovno prvenstvo na progi 50 kilometrov od Rennesa leta 2017, a na njej ni nastopil zaradi poškodbe.

"Dejansko sem na tej progi nazadnje vozil leta 2015 na tekmovanju za pokal narodov in takrat zmagal v finalu B. Veselim se nove preizkušnje in pričakujem tudi veliko število gledalcev ob progi, saj je dirkaška izkušnja z njimi bistveno boljša," pravi Gajser. In teh zagotovo bo veliko, saj je Renaux minulo nedeljo v Španiji dosegel svojo prvo zmago v MXGP.

V Franciji bosta nastopala še dva Slovenca: Jan Pancar s svojo ekipo v svetovnem prvenstvu MX2 in Jaka Peklaj z ekipo Klemna Gerčarja v evropskem prvenstvu 125. Pancar je v MX2 še vedno na 15. mestu, a če ponovi vožnjo z druge vožnje v Španiji (osmo mesto), lahko ta konec tedna napreduje vsaj za dve mesti.