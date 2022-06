Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugouvrščeni v svetovnem prvenstvu MXGP in aktualni svetovni prvak iz razreda MX2 Maxime Renaux (Yamaha) je grdo padel na ciljnem skoku v uvodnem delu sobotne kvalifikacijske dirke za VN Nemčije. Francoz se je po padcu sicer sam pripeljal nazaj v bokse, a takoj povedal, da čuti močne bolečine v hrbtu.

Najprej so ga zdravniki pregledali na progi v Teutschentalu, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico v Halle. Tam je slikanje z magnetno resonanco potrdilo, da ima počena štiri vretenca (T1, T2, T5 in T7). Izpustil bo nedeljsko dirko. Čaka ga daljše okrevanje.

Na kvalifikacijski dirki je bil sicer najhitrejši Tim Gajser (Honda). Vodilni v prvenstvu bo tako prvi izbral štartno rampo za nedeljski vožnji na VN Nemčije.