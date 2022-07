Tri leta po poškodbi hrbtenjače hodi s pomočjo palic, verjame v vrnitev na motor

Maks Mausser, nekdanji državni prvak v motokrosu na 125-kubičnem motorju, nekaj več kot tri leta po poškodbi hrbtenjače še naprej vztrajno dela, da bi nekega dne znova normalno hodil in se tudi vrnil na motor. Prijatelj in nekdanji mentor Tim Gajser ga v tej boju s pozitivnimi besedami vedno podpira.

Konec leta 2019 smo na fizioterapiji v Laškem pri terapevtu Nikoli Strnadu obiskali Maksa Mausserja. Marca 2019 se je takrat 16-letni veliki up slovenskega motokrosa težje poškodoval. Pri padcu si je zlomil tri vretenca, hrbtenjačo pa mu je stisnilo v prsnem delu. Ostal je brez občutkov v spodnjem delu telesa. Od prvega dne je bil odločen, da ne bo ostal na vozičku. Ta teden smo ga srečali na treningu Tima Gajserja v Tiga243Landu. "Treniram pri Nikoli v Laškem. Dvakrat na teden hodim na terapije, od trikrat do štirikrat na teden pa delam sam doma. Šolo zdaj bolj kot ne končujem, tako da bom imel še malo več časa za terapije. Napredujem. Meni se zdi, da kar v redu. Čeprav moram delati še več kot prej, a to mi ni težko. Delam z veseljem. Pozitive in energije nikoli ne zmanjka." Danes sam premika noge, hodi počasi, s pomočjo palic.

"Pred mano je še veliko dela"

Foto: Grega Valančič/Sportida Na motor ni skušal sesti že več kot eno leto. "Ampak bo počasi," pove. Vsaj rekreativno bi še rad vozil. "To zagotovo. A nočem nič prehitevati. Pred mano je še veliko dela. Trudim se." Na dirke ali treninge motokrosa ne gre pogosto, da si ne dela skomin. "V Trbovljah grem kdaj pogledat na progo, ker je tam tudi en krog, kjer običajno tečejo, jaz pa grem tja trenirat hojo. Se pa s Timom kar pogosto slišiva. Sem in tja pa ga pridem tudi pogledat. Z veseljem se oglasim." Za vztrajnost mu vedno čestita tudi Gajser. "Spoštovanje, Maks. Samo nadaljuj. Lahko ti uspe. Vedno je prijetno, ko se oglasiš," je vodilni v svetovnem prvenstvu MXGP zapisal na Instagramu.

Kdo bo prvak MXGP? "Upam, da Tim. Vedno stavim nanj."

Tim Gajser po dveh nedeljah brez dirke sezono MXGP nadaljuje ta konec tedna v Loketu na Češkem. Foto: Grega Valančič/Sportida Mausser je pred poškodbo treniral skupaj s Timom in pod vodstvom Bogomirja Gajserja, danes je Timov strasten navijač. "Vsako dirko doma gledamo. Super mu gre. Jaz upam, da mu bo šlo tako še naprej. Da se konča sezona tako, da bomo vsi najbolj veseli." Po 12 od 19 dirk prvenstva MXGP ima Gajser na prvem mestu skupnega seštevka 125 točk pred prvim zasledovalcem Jorgejem Pradom. A ko smo ga skupaj z Maksom spremljali na zadnjem treningu pred odhodom na VN Češke, ki bo ta konec tedna, nam je bilo takoj jasno, da kljub visoki prednosti ne trenira nič manj zavzeto. "Rekel sem mu, da mu gre res super. Težko je biti boljši, ko si že najboljši. A če pridno delaš, si lahko še hitrejši. Ne počiva niti konkurenca. Raven dirkanja je vse višja," poudarja Mausser. Ali zanj ni dvoma, kdo bo letos prvak v MXGP? "Jaz upam, da Tim. Vedno stavim nanj, če me kdo to vpraša. Mislim, da mu bo uspelo."

Pogovor s Timom Gajserjem pred zadnjo tretjino prvenstva MXGP preberite in poglejte v petek zvečer na Sportalu in v oddaji Planet 18 na Planet TV.