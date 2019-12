Maks Mausser, 16-letni veliki up našega motokrosa, je že šel po poti Tima Gajserja. Pozimi se je na treningih odlično vozil ob boku samemu svetovnemu prvaku. Nato pa marca nesrečen padec. Zlomil si je tri vretenca in utrpel udarec v hrbtenjačo. Ostal je brez občutkov v spodnjem delu telesa.

Šok je bil za Maksa Mausserja, državnega prvaka do 125 kubikov, še toliko večji, saj je bil na treningih s Timom in Bogomirjem Gajserjem odličen, padec pa se je zgodil le teden dni pred debijem v svetovnem prvenstvu MX2. "Bili smo skupaj na treningih. Z Bogom sva primerjala čase s Timovimi. Delali smo kot dobra ekipa. Šok je bil, ker sem si res želel nastopiti v MX2," je Mausser povedal v pogovoru za Planet TV. Obiskali smo ga na fizioterapiji v Laškem.

"Srečo imam, da imam za sabo res dobro podporo. Mami, oči sta bila pozitivna že od samega začetka. Isto Bogo. Govoril mi je, naj bom samo pozitiven. Molil sem. Verjel sem vase. Tako da je bila glava na pravem mestu v pravem času."

Kako je padel, ne ve točno. Niso prepričani, ali je nanj padel tudi motor. "Ali je v zraku motor ugasnil ... Potem sem skočil dol. Nato me je malo zmanjkalo. Ni bilo ravno lepo. Upam, da padca ne bo več v prihodnosti, ko se vrnem." Odločen je torej, da bo še dirkal. Še letos bi rad sedel na motor in se zapeljal vsaj okoli hiše.

Od prvega dne je bil odločen, da ne bo ostal na vozičku. In to kljub resnosti poškodbe. "Pri padcu je šlo za udarec in stisnjeno hrbtenjačo v torakalnem, se pravi prsnem predelu hrbtenice. Če povemo po domače, gre za motnjo signala do spodnjih okončin. Zdaj se trudiva delati na čim hitrejši regeneraciji živca, ki bo omogočil signal do končne mišice," razlaga njegov fizioterapevt Nikola Strnad.

Zdravniki so mu takoj povedali, da bo za okrevanje potrebnega veliko časa in potrpljenja. "Ko sem lahko začel hoditi s hodalico in biti prepričan vase, da grem lahko okoli hiše, sem dal voziček takoj stran. Ker se že od samega začetka nisem mogel sprijazniti z njim."

Pet mesecev je bil v rehabilitacijskem centru Soča, a nato niso več videli napredka. Od septembra dvakrat na teden dela s kondicijskim trenerjem, dvakrat je pri fizioterapevtu, enkrat v bazenu. Vse samoplačniško. "Na začetku, ko nisem čutil nog, se je najprej povrnila desna. Leva kakšnih 14 dni pozneje. Desna noga bi danes lahko že bila pripravljena za hojo. Zdaj največ delava na levi, da se vse prebudi. Ko prebudim stopalo, bo šlo vse hitreje."

"Napredek je zelo izrazit. Za tako kratek čas je napredoval na vseh področjih. Na področju stabilizacije trupa in na področju mišične moči. Na področju koordinacije. Zbujajo se mišice, ki pred prihodom sem niso bile aktivne," pove Strnad, ki pri terapijah kombinira znanje klasične medicine (s področja fizioterapije) z alternativno medicino (področje meridianov, akupunkturnih točk, reiki terapije).