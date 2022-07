Zmagovalci Loketa slovenski navijači, Gajser desetič na stopničkah

Tim Gajser je na VN Češke še desetič v letošnjem prvenstvu MXGP osvojil stopničke. Bil je tretji. V Loketu sta ga zmage stala povprečna štarta. V prvi vožnji se je s petega prebil na drugo mesto, v drugi pa je od štarta do cilja vozil na tretjem mestu. Hitrejša sta bila Jeremy Seewer in Maxime Renaux. Brez dvoma pa so zmagovalci nedelje na Češkem slovenski navijači, ki so pripravili spektakularno kuliso.

Več deset tisoč navijačev se je že od zgodnjega jutra zbiralo ob progi za motokros nad Loketom, da bi si izborilo čim boljše mesto za spremljanje 13. dirke letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu. Glede na zastave, majice in kape ni dileme, katerih navijačev iz tujine je največ. Slovenskih! Čeprav je Loket od nas oddaljen približno 700 kilometrov. Tim Gajser (Honda) se jim je za številčno podporo oddolžil z avtogramom.

Dve uri pred štartom prve vožnje #mxgp v Loketu si je Tim Gajser vzel čas za navijače. Vsi bi radi njegov podpis. @SiolSPORTAL @AMZS_si pic.twitter.com/EITuxC9tiB — Matej Podgoršek (@MatejPod) July 17, 2022

Voznika Yamahe prehitra za Gajserja

Popoldne so zahrumele motorne žage in hupe. Tribune je ovil rumen in rdeč dim iz bakel slovenskih navijačev. Čas je bil za štart prve vožnje v MXGP!

Gajser je dobro potegnil z rampe, v prvi zavoj je zapeljal samo za Jorgejem Pradom (GasGas). A v uvodnih krogih je imel najboljši ritem Jeremy Seewer (Yamaha). V tretjem krogu je prehitel Gajserja, nato še Prada. In tako kot je sobotno kvalifikacijsko vožnjo, je tudi to pripeljal v cilj na prvem mestu. Sledil mu je lahko le Makolčan, ki je že sredi vožnje opravil s Špancem. Tim je po 30 minutah in dveh krogih za Švicarjem zaostal sedem sekund. S 15 sekundami zaostanka je bil tretji Maxime Renaux (Yamaha). Francoz je izpustil samo dirki v Nemčiji in Indoneziji, potem ko je v Franciji na začetku junija v padcu utrpel poškodbo vretenc (štiri počena). Prado je na koncu zdrsnil na peto mesto.

MXP, VN Češke:



1. Jeremy Seewer (Yamaha) 47 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 45

3. Tim Gajser (Honda) 42

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 36

5. Jorge Prado (GasGas) 32

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 29

V drugi vožnji se je potrdilo, kako težko je prehitevati na ozki in zaviti progi v Loketu. Renaux, Seewer in Gajser so od prvega zavoja do kariraste zastave vozili na mestih od ena do tri. V skupnem seštevku obeh voženj je VN Češke osvojil Seewer, kar je njegova druga zmaga letos in četrta v MXGP. Renaux je bil drugi, Gajser pa tretji.

Gajser: Na progi se nisem počutil najbolje

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Soliden dan. Če sem pošten, se na progi nisem najboljše počutil. Malo mi je še zategnilo roke. Nisem vozil tako, kot znam. Proga je bila zelo zahrbtna. Štarta mi nista najbolje uspela. Jeremy in Maxime sta bila hitrejša. Sem pa vesel, da sem bil pred toliko slovenskimi navijači na stopničkah. Rad bi se jim zahvalil," je takoj po dirki svoj dan v Loketu opisal Gajser. "Lepo, da je prišlo toliko navijačev. Dajo ti še dodatno motivacijo. V krogu za ogrevanje sem komaj kaj videl, ker so metali bakle. Po treh letih je bilo tukaj spet toliko navijačev, to je res dobro tako za nas voznike kot za naš šport."

Gajser pred zadnjimi šestimi dirkami ohranja 125 točk prednosti pred prvim zasledovalcem, le da to ni več Prado, temveč Seewer. Španec, ki je bil tokrat peti v obeh vožnjah, zdaj na tretjem mestu zaostaja 135 točk.

MXGP, skupni seštevek (13/19):



1. Tim Gajser 577

2. Jeremy Seewer 452

3. Jorge Prado 442

4. Maxime Renaux 410

5. Glen Coldenhoff 399

6. Ruben Fernandez 342

Smola Pancarja v prvi vožnji, v drugi vrhunski na šestem mestu

Dirkaško popoldne v Loketu se je začelo s prvo vožnjo v svetovnem prvenstvu MX2. Dobil jo je Thibault Benistant (Yamaha). Jan Pancar (KTM) je sicer dobro štartal, a se v prvem zavoju zataknil z enim od voznikov, ki je padel. Smola, ki je bila na tej ozki progi usodna za dober rezultat. Po prvem krogu je bil tako 27., težko je prehiteval in zato ni mogel voziti tako hitro, kot zmore. Vožnjo je končal na zanj skromnem 16. mestu. Tudi pred VN Češke vodilni v prvenstvu MX2 Tom Vialle (KTM) je po slabem štartu zmogel priti le do desetega mesta. Spomnimo: na sobotni kvalifikacijski dirki je bil Pancar sedmi, na VN Nemčije pa je pred mesecem dni s šestim mestom dosegel uspeh kariere.

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida V drugi vožnji sta tako Vialle kot Pancar mnogo bolje štartala in zgodba je bila povsem drugačna. Vialle je vodil, pozneje naredil napako, imel težave z zaostalimi za krog in jo končal na drugem mestu. Pancar je bil po prvem krogu 10., že v prvem delu vožnje izvedel nekaj lepih prehitevanj in jo sklenil na šestem mestu. Zaostal je le za petimi vozniki na tovarniških motorjih! Sam nastopa s svojo zasebno ekipo.

Veliko nagrado je osvojil Jago Geerts (Yamaha), ki je bil tretji v prvi in prvi v drugi vožnji. Vialle je bil peti. Razlika med njima v skupnem seštevku je zdaj osem točk v korist Geertsa. Pancar je osvojil 11. mesto. Z novimi 20 točkami je v skupnem seštevku sezone napredoval na 11. mesto. Sledi še šest dirk (12 voženj).