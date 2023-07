Ni več dvoma: zelena luč za Gajserja

Gajser lani v Loketu Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) je 21. junija, štiri mesece po težki poškodbi (zlom stegnenice), napovedal, da se na dirke vrača sredi julija na Češkem. Če le ne pride do zapletov. In ni. Teden dni pred odhodom v Loket je zdravniški pregled naročila njegova ekipa Honda HRC in zdravniki so mu dali zeleno luč za nastop na 12. dirki letošnjega prvenstva MXGP. "Okrevanje po zlomu stegnenice je dolg in zapleten proces. Nihče si ni želel, da bi se #243 vrnil prehitro in s tem ogrozil svoje zdravje. Pomembno je, da so vsi pogoji izpolnjeni," je Honda zapisala v sporočilu za javnost.

Temeljit zdravniški pregled osem dni pred Loketom

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Sam je namen, da se vrne, oznanil že pred nekaj tedni, odločili pa smo se, v dobro vseh, da ga osem dni pred VN Češke zdravniki še enkrat temeljito pregledajo. Pregled je Gajser uspešno prestal, tako da se bo zdaj lahko podal na pot proti severu in se ekipi ter Rubenu Fernandezu pridružil 15. in 16. julija na 12. dirki svetovnega prvenstva 2023," še piše v Hondinem sporočilu.

"Super novica je, da lahko nastopim v Loketu. Že nekaj tednov sem se na treningih v Tiga243Landu odlično počutil. Je pa dobro, da dobiš še zdravniško odobritev, da veš, da je tvoje telo pripravljeno za izzive MXGP," pa pravi Gajser, ki bo preostalih osem dirk letošnje sezone izkoristil kot pripravo na sezono 2024. Da se vrne nazaj v šampionsko formo. Lani je še petič postal svetovni prvak (četrtič v elitnem razredu MXGP). Zadovoljen bo že z uvrstitvami okoli šestega mesta. "Vem, da ne bo lahko. Ne bom si nalagal pritiska. Rad bi samo užival. Komaj čakam, da spet vidim vse člane ekipe in seveda tudi svoje navijače." Slednji so novico o vrnitvi še težje čakali. Še posebej, ker gre za češki Loket, kamor jih vsako leto roma več kot tisoč.

