"Dragi prijatelj, bil si drugačen, poseben, edinstven. Hvala in srečno na novi poti!"

Ob naznanitvi konca kariere dolgoletnega hokejskega vratarja Roberta Kristana, ki je v zadnjem desetletju in pol pustil močan pečat v našem hokeju, so Lixa oziroma Mr. Zera, kot se ga je prijel vzdevek, soigralci in ljubitelji tega športa s čustvenimi zapisi pospremili v pokoj. Nekaj smo jih zbrali na enem mestu.

Po slabih dveh desetletjih hokejskega profesionalizma se je pri 35 letih odločil, da ima dovolj in da se obrača k stvarem, ki so zanj pomembnejše kot hokej. Ob slovesu legendarnega vratarja samostojne Slovenije so se na družbenih omrežjih pojavili številni zapisi nekdanjih soigralcev, ljubiteljev hokeja …

Pod enega bolj čustvenih se je podpisal še en član zlate generacije, dolgoletni kapetan Tomaž Razingar, ki je kariero končal pred slabimi tremi leti.

"Dragi prijatelj Lix, v veliko čast in veselje mi je bilo deliti garderobo in sobo s teboj. Čas, ki smo ga preživeli skupaj, bo za vedno ostal POSEBEN! Bil si drugačen, bil si poseben, bil si edinstven, predvsem pa človek, na katerega smo se vedno lahko zanesli.

V golu si nam vedno vlival samozavest, pogum in zaupanje. Lix, s tabo in zaradi tebe si je ekipa upala več kot sicer. Ko smo zapuščali garderobo, si bil nas Robi, na tekmi pa vedno ROBERT!!!! Hvala za vse ter srečno na novi poti!"

Kako se v drugi karieri znajde Tomaž Razingar:

"Številka 1 za vedno," je zapisal branilec Žiga Pavlin:

Deset let mlajši vratar Luka Gračnar o Kristanu: od idola do soigralca in prijatelja:

Takole sta se po zmagi nad Avstrijo na olimpijskih igrah veselila z Rokom Tičarjem, za katerega je bil Lix vzor na ledu in ob njem:

Pri Hokejski zvezi Slovenije so se Lixa spomnili z izsekom govora po veliki zmagi nad Avstrijo v Sočiju, ko se je Slovenija na premiernih olimpijskih igrah uvrstila v četrtfinale. Tudi takrat je čustvom pustil prosto pot.

Z železarji je trikrat postal slovenski državni prvak:

Na Lixa so se spomnili tudi pri zagrebškemu Medveščaku, kjer se je vtisnil v srca navijačev:

Predsednik HD Hidria Jesenice Miha Rebolj: