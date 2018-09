Derbi lahko spet šele v finalu, Kranjčani postregli z veselo novico

V Kranju, kjer bo med sredo in soboto potekal hokejski pokal Slovenije, so izžrebali četrtfinalne pare. Lani so slavili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so v finalu premagali HK SŽ Olimpija. Večna tekmeca se spet lahko srečata šele v finalu. Župan Kranja je napovedal izgradnjo nove dvorane.

Gostitelj letošnjega turnirja, ki bo potekal od 5. do 8. septembra, bo hokejski klub Triglav Kranj, ki prav v letošnji sezoni slavi 50 let svojega delovanja.

V Kranju bo, za razliko od prvotnih napovedi, sodelovalo sedem klubov, in sicer HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK ECE Celje, HK MK Bled in HDK Maribor, medtem ko je ekipa HD Hidria Jesenice zaradi istočasnega sodelovanja na razvojnem kampu tekmovanja EBYSL prvotno načrtovano udeležbo odpovedala.

Ena ekipa bo tako v četrtfinalu prosta. Žreb je odločil, da bodo to hokejsti HK Slavija Junior, ki sploh prvič nastopajo s člansko ekipo. Založani so tako že uvrščeni v polfinale. Tam se bodo udarili z zmagovalcem para med Jeseničani in Mariborčani.



V prvem četrtfinalu si bodo nasproti stali Celjani in Olimpija, v drugem pa Blejci in gostitelji iz Kranja.

Finale bo v soboto.

Nova dvorana

​Župan Kranja Boštjan Triler je sporočil razveseljivo novico in napovedal izgradnjo nove hokejske dvorane v Kranju. "V avgustu so bili začeti postopki za javno-zasebno partnerstvo," je povedal na žrebu, ki se ga je udeležil tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec, sicer kandidat za novega župana Kranja na jesenskih volitvah.