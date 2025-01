V napadu je umrl 49-letni moški, poleg tega je bil huje poškodovan 30-letni moški, lažje poškodovana pa 30-letna ženska.

Tri žrtve so čakale na avtobusni postaji in so bile očitno naključno izbrane, poroča japonska tiskovna agencija Kyodo.

Napad se je zgodil blizu ene izmed največjih avtobusnih in železniških postaj v mestu Nagano, glavnem mestu prefekture z enakim imenom, ki leži približno 225 kilometrov zahodno od Tokia.