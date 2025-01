Grozljivka v Nemčiji: v parku z nožem ubili otroka in odraslega

Napad se je zgodil v parku, kjer naj bi osumljenca z ostrim predmetom zabodla tri odrasle in otroka. Ozadje napada še ni znano.

Foto: Guliverimage

Po informacijah časnika Bild so ubili otroka in eno odraslo osebo.

Policija ni razkrila podrobnosti o osumljencu, niti spola. Sprva so pridržali še enega človeka, a niso potrdili suma, da je povezan z incidentom, velja pa za pričo.

Foto: Guliverimage

Glede na dosedanje informacije so v napadu uporabili ostro orožje. Območje napada v parku so zaprli za javnost. Zagotavljajo, da trenutno ne obstaja dodatna grožnja javni varnosti, je pojasnil tiskovni predstavnik policije.

Osumljenec naj bi s prizorišča skušal zbežati prek tirnic, zato so začasno ustavili železniški promet.

BREAKING: Video of the stabbing attack in Germany, which has killed 2, including a child, in the city of Aschaffenburg.



Multiple wounded reported as well. Police have not released a motive yet.



This story is developing. pic.twitter.com/Gw1tx9nzPI