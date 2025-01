Ljubljana: 35-letnik z ostrim predmetom nad 38-letnika iz Ukrajine

Ljubljanske policiste so danes ponoči obvestili o dogodku na območju središča Ljubljane, kjer je pred enim izmed gostinskih lokalov 35-letni osumljenec po sporu z ostrim predmetom huje poškodoval 38-letnega državljana Ukrajine. Poškodovanega so z reševalnim vozilom prepeljali na UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti so na podlagi pridobljenih obvestil kmalu po dogodku osumljenca, državljana Slovenije, prijeli in mu odvzeli prostost. Opravili so ogled kraja dejanja, ki sta se ga udeležili tudi dežurni preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Kriminalisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah so obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili iz policije.