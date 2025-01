Čaka nas veličastna otvoritev EPK z več kot dva tisoč nastopajočimi

Priprave na enega največjih kulturnih dogodkov v zgodovini Slovenije so v polnem teku. Na celodnevnem dogajanju bodo nastopili mednarodno uveljavljeni umetniki in izvajalci. Med slavnostnimi gosti in govorniki bosta predsednika obeh držav in slovenski premier.

V soboto, 8. februarja, bosta Nova Gorica in Gorica postali stičišče umetnosti, kulture in zabave. Otvoritvena slovesnost in projekt Evropske prestolnice kulture (EPK) GO! 2025 predstavljata največji kulturni dogodek desetletja pri nas, Novo Gorico pa tudi postavljata na Kulturno transverzalo Slovenije MB–LJ–NG. Otvoritev pod imenom Od postaje do postaje bo prvi vrhunec in največji množični dogodek v programu EPK.

"Priprave so v polnem teku, vsi že komaj čakamo začetek. Celodnevno dogajanje smo razdelili na štiri dele. Prvi del se bo začel na goriški železniški postaji, drugi bo osrednji slovesni dogodek na Trgu Evrope, tretji bo umetniški spektakelski del na Trgu Edvarda Kardelja in četrti brezmejna zabava na obeh omenjenih trgih, dodatnih dveh glavnih trgih mest in drugih manjših prizoriščih v obeh mestih. Imena izvajalcev oziroma nastopajočih naj za zdaj ostanejo še skrivnost, razkrijemo jih na novinarskem srečanju prihodnji teden. Naj pa že zdaj povabim vse, saj bo zagotovo vsakdo našel nekaj zase in svoj okus," nam je zaupala režiserka otvoritvene slovesnosti GO! 2025 Neda Rusjan Bric, ki napoveduje, da bo v to zgodovinsko kulturno dogajanje vpetih več kot dva tisoč nastopajočih.

Neda Bric Rusjan, režiserka otvoritvene slovesnosti GO! 2025 Foto: GO! 2025

Dnevni del se bo začel ob 10. uri s čezmejnimi orkestri, ki bodo začeli sprevod pred železniško postajo v italijanski Gorici pri Trgovskem domu, ob 10.45 pa se jim bodo pridružili še čezmejni policijski orkestri ter jih popeljali do Travnika/Piazza della Vittoria v Gorici, kjer bodo ob 11.15 nagovori županov in kulturni program. Od tam bo v nadaljevanju brezmejna parada – 1.400 nastopajočih iz lokalnih društev, zamejskih organizacij in gostov iz pobratenih mest – dogajanje popeljala dobesedno čez mejo. To bo prestopila malo pred 14. uro in nadaljevala pot po Erjavčevi ulici do Bevkovega trga, kjer bosta ob 15. uri pozdravila Novogoričane in obiskovalce tudi oba župana ob okusih lokalnih dobrot.

Na Trgu Evrope, ki leži v obeh državah, bo ob 16. uri uradna slovesnost. Občinstvo bodo nagovorili predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar in predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella ter drugi visoki gostje.

Največ obiskovalcev in vrhunec programa organizatorji pričakujejo na umetniškem spektaklu ob 18. uri, ko boste lahko občutili utrip umetnosti prihajajočega leta na Trgu Edvarda Kardelja pred mestno hišo. Po slavnostnem nagovoru predsednika vlade in Novogoričana dr. Roberta Goloba sledi spektakel svetlobe, zvoka in gibanja. Prizorišče pred mestno hišo in Slovenskim narodnim gledališčem bodo zavzeli izjemni umetniški nastopi in projekcije na pročeljih stavb. Ko bo zašlo sonce, bo čas za Brezmejno zabavo in Okuse brez meja.

Na Bevkovem trgu, Trgu Edvarda Kardelja, Trgu Evrope in goriškem Travniku boste namreč lahko uživali v brezmejni zabavi v različnih zvrsteh glasbe z vrhunskimi nastopajočimi ter stojnicah brezmejnih okusov s hrano in pijačo.

Evropska prestolnica kulture je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se izraža v sloganu "GO! Borderless". Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom okrepiti sodelovanje med njima ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje. Program kulturnih in umetniških dogodkov služi kot sredstvo za doseganje teh ciljev, pri čemer stremijo k vrhunski kakovosti in preseganju običajnega.

Naročnik oglasnega sporočila je GO! 2025.