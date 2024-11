Do uradnega začetka Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica nas loči manj kot sto dni, morda najzahtevnejših v dosedanjih osmih letih snovanj in priprav, a hkrati zagotovo dobrih, navdihujočih, saj se rezultati vloženega dela že poznajo na vsakem koraku. Dela so v polnem teku, obe mesti se živahno pripravljata, da bosta lahko gostili številne ljubitelje kulture in umetnosti iz domačih krajev in tujine, dograjujejo se prizorišča, napočil pa je tudi čas, da na nacionalni ravni predstavimo uradni program tega izjemnega projekta.

V Ljubljani je bila prva predstavitev uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica. Foto: Jernej Humar / GO! 2025

Premiero uradnega programa je pozdravila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko, predstavili pa so ga Mija Lorbek, direktorica GO! 2025, Stojan Pelko, programski vodja GO! 2025, in Neda Rusjan Bric, umetniška svetovalka GO! 2025 ter režiserka otvoritvene slovesnosti. Predstavitve sta se udeležila tudi župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in odbornica goriške občine Patrizia Artico.

Koncept programa smo že v prijavni knjigi zasnovali na treh stebrih, ki smo jih poimenovali "GO! Europe, GO! Share, GO! Green" in so še vedno trdno zasidrani v vsem, kar počnemo, a med procesom oblikovanja so se razvili v še bolj narativne, konkretne vsebinske sklope, ki jih je programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko takole umetniško opisal v štiri osnovne sklope uradnega programa GO! 2025.

1. VOJNA IN MIR

"Nobenega dokumenta kulture ni, ki ni tudi dokument barbarstva," piše na nagrobnem kamnu Walterja Benjamina na francosko-španski meji. Ko se na meji med Slovenijo in Italijo, kjer sta se v 20. stoletju z vso neizprosnostjo bili obe svetovni vojni, lotevamo kulture, se tega zavedamo. Zato hodimo po Poti miru v spomin na bojišča 1. svetovne vojne in razstavljamo krhke risbe, ki jih je Zoran Mušič prinesel iz koncentracijskega taborišča Dachau. Zato smo na meji zgradili EPIC kot evropsko platformo za interpretacijo 20. stoletja. In zato s projekti, kot sta Rešilec spomina in arhivske brigade ter Umetnost proti puški, problematiziramo sodobne evropske vojne, od Ukrajine do Gaze.

2. KREACIJA NOVEGA

Ko je po koncu 2. svetovne vojne jugoslovanski režim vzhodno od Soče moral zgraditi novo mesto, saj je Gorica kot administrativno središče ostala v Italiji, so nalogo zaupali študentu Le Corbusierja Edvardu Ravnikarju. Kako zgradiš mesto iz ničle? Za to potrebuješ vizionarja z evropskimi obzorji – in mladinske delovne brigade! Ko se v dobi umetne inteligence sprašujemo, kako je sploh mogoče ustvariti kaj novega, pogledamo, kdo je gradil zidove arhitekture modernizma, a tudi, kdo je podiral okostenele strukture psihiatričnega zdravljenja. Zato sta naša junaka Ravnikar in Basaglia, a tudi lucidni gledališki režiser Tomi Janežič s svojo Dodekalogijo.

3. TIHOTAPCI

V slovenski besedi za nelegalno prenašanje blaga prek meje je skrita tišina: tiho. A s praksami čezmejnega prenosa znanj, ljudi, navad in drugih kulturnih dragocenosti se ne ukvarjamo prav nič tiho, temveč plešemo na meji med telesi in roboti (Brezmejno telo), pripovedujemo o izkušnjah generacij na meji (Muzeji na meji), predavamo o mejah jezika, mišljenja in literature (Festival kompleksnosti, Think tank vlak) ter kričimo o usodah sodobnih migrantov (Moja meja je tvoja meja). Ker gremo brezmejno, se ne ustavimo ne na obalah Sredozemlja (Bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja) ne na obzorjih našega osončja (Postmobilnost).

4. ZELO ZELENO

Reki Soči dolguje evropska prestolnica kulture tako smaragdno zeleno barvo celostne podobe kot geostrateško lokalizacijo "med alpskimi gorami in Jadranskim morjem". Kultura vrača naturi svoj dolg s tem, da jo skrbno proučuje od izvira do izliva (Isolabs), da zna prisluhniti najkrhkejšim bilkam in bitjem (Radio drugega), poučuje, kako organizirati kulturne prireditve brez odpadkov (Ni časa za proč), si prizadeva za lokalno pridelano hrano (Knjižnica semen, Laboratorij za prihodnost hrane) – a tudi tako, da najizvirnejšim sadnim sortam posveča čudovite knjige, razstave in filme (Atlas pozabljenih sadovnjakov, Sadje sonca).

Direktorica GO! 2025 Mija Lorbek je leto, ki prihaja, opisala kot izjemno.

Takrat se bo začelo naše brezmejno kulturno popotovanje, ki se napaja iz čezmejnega odnosa dveh mest. Nova Gorica in Gorica bosta namreč skupaj nosili naziv evropske prestolnice kulture 2025, kar je zgodovinski unikum. A ne gre le za naziv. Gre za priznanje, simbol evropskih vrednot, našega prepričanja, da kultura ni le ogledalo družbe, temveč moč, ki premika in gradi. V primeru Nove Gorice in Gorice tudi dobesedno, saj so na infrastrukturnem področju uresničili več kot 90 odstotkov načrtovanih infrastruktur ter še dodali nekaj novih, v skupni čezmejni vrednosti za več kot 200 milijonov evrov. Tako bodo programske vsebine dobile svoje prostore za produkcijo, ki jih je primanjkovalo. V petek bo primopredajna slovesnost v avstrijskem Bad Ischlu, ko bodo aktualne evropske prestolnice kulture (Bad Ischl, Bodo in Tartu) predale štafeto prihajajočim prestolnicam Novi Gorici in Chemnitzu. V torek, 26. novembra, bo zasedal svet ministrov za kulturo Evropske unije v Bruslju, kjer ministri držav nosilk naslova Evropske prestolnice kulture že tradicionalno najavijo uradni program ter evropski javnosti predvajajo kratek film z vabilom na slavnostno otvoritev.

Slogan "Gremo! Brezmejno" simbolizira zgled čezmejnega sodelovanja, ki se najbolj odraža na organizacijskem in kulturnem področju, saj so ustvarjalci čezmejno prepleteni bolj kot kadarkoli prej v zgodovini.

Zbrane je nagovorila tudi ministrica za kulturo RS dr. Asta Vrečko. Foto: Jernej Humar / GO! 2025

Dokaz bogate ustvarjalnosti regije so tudi spremljevalni program, za katere so razvili posebno blagovno znamko GO! 2025 in prijatelji oziroma GO! 2025 and Friends. Ta obsega vse od koncertov mednarodnih glasbenih zvezd in ustvarjalcev na italijanskem do ljubiteljske kulture na slovenskem zemljevidu. Prav program GO! 2025 in prijatelji bomo skupaj z uradnim programom in drugimi spremljajočimi aktivnostmi razgrnili na novinarski konferenci 10. decembra v Gorici, skupaj z EZTS GO (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), goriško občino in pokrajino Furlanijo – Julijsko krajino. Tik pred odprtjem EPK pa bomo program predstavili tudi v Rimu.

Neda Rusjan Bric, pobudnica in vodja kandidature, soavtorica prijavne knjige ter danes umetniška svetovalka GO! 2025 in režiserka otvoritvene slovesnosti, je predstavila otvoritveno spektakelsko dogajanje v Novi Gorici in Gorici 8. februarja 2025, na slovenski kulturni praznik. Slovesnost bo celodnevna in dinamična, saj bo potovala "od postaje do postaje". Sprevod se bo začel na železniški postaji v Gorici ob 9.30, se ustavil na goriškem Travniku, čezmejna povorka se bo nato približala železniški postaji v Novi Gorici, kjer bo na Trgu Evrope ob 16. uri osrednja slovesnost, ob 18. uri pa bodo umetniški program predstavili na travniku pred novogoriško občinsko palačo. Sledila bo brezmejna zabava. Režiserka Rusjan je najavila tudi tri druge množične dogodke sklopa "Ustavimo mesto!", ki bodo v somestje privabili večje število obiskovalcev: Pohod za Evropo, ki bo 1. maja 2025, Okusi brez meja med 26. in 28. oktobrom 2025 ter Razsvetljena zaključna slovesnost v prvih dneh decembra, na Ta veseli dan kulture.

Evropska prestolnica kulture je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža v sloganu "GO! Borderless". Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom krepiti sodelovanje med njima ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje. Program kulturnih in umetniških dogodkov služi kot sredstvo za doseganje teh ciljev, pri čemer stremimo k vrhunski kakovosti in preseganju običajnega.

Naročnik oglasnega sporočila je GO! 2025