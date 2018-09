Jeseničani napolnili mrežo Avstrijcev, Američan se je že poslovil

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na zadnji pripravljalni tekmi pred tekmovalnim začetkom nove sezone s 7:3 premagali nasprotnika iz Alpske lige Zell am See. Od železarjev se je že poslovil ameriški branilec Doug Rose, ki ni prestal preizkušnje.

Če učinkovitost državnih in pokalnih prvakov na zadnjih treh tekmah ni bila najboljša (dosegli so le dva zadetka), jim je šlo na zadnji pripravljalni tekmi precej bolje.

Že v prvi tretjini so na domačem ledu proti Zell am Seeju zadeli trikrat, do konca 60 minut pa gostom natresli še štiri zadetke. Na koncu so slavili s 7:3. Po dvakrat sta zadela Gašper Glavič in David Rodman, po enkrat pa Miha Brus, Jesse Jyrkkiö in Luka Kalan.

Američan ni prepričal



Na Gorenjskem je bil avgusta na preizkušnji 24-letni ameriški branilec Doug Rose, ki pa ni prepričal trenerskega štaba, tako da se je že poslovil od kolektiva.

V četrtek nad Maribor

Varovanci Gabra Glaviča že v prihodnjih dneh čaka prvi večji tekmovali izziv, Pokal Slovenije, na katerem bodo branili lansko zmago. Jeseničani bodo v četrtfinalu palice v četrtek prekrižali s hokejisti HDK Maribor. Zmagovalec se bo nato v polfinalu pomeril s HK Slavija Junior, ki premierno nastopa s člansko ekipo.

Preberite še: