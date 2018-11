Burnik na klopi Jesenic debitiral z zmago

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po nedeljskem porazu na derbiju, ki je odnesel trenerja Gabra Glaviča, v sredo prvič igrali pod taktirko Aleša Burnika in zmagali. Zell am See so ugnali s 4:1. Zadetek Aleša Mušiča z derbija je bil izbran za najlepšega v preteklem tednu.