Hude težave Medveščaka: Igralci lahko odidejo

Še pred dvema sezona so Zagrebčani igrali v Kontinentalni hokejski ligi, a se nato zaradi finančnih nezmogljivosti pred lanskim tekmovalnim obdobjem vrnili v razširjeno avstrijsko prvenstvo. A težavam s financami ni videti konca.

Iz Avstrije prihajajo informacije, da je Medveščak tik pred bankrotom in da ga že po premoru, namenjenemu reprezentanci (ta bo prihodnji teden), lahko ne bi bilo več v ligi. A po pisanju portala Laola1.at vodstvo EBEL upa, da bodo sezono izpeljali do konca. Direktor Christian Feichtinger in častni predsednik Karl Sofron naj bi že opravila krizne sestanke. "Izpolnili so vse obveze lige, dva sponzorja pa nista v celoti izpolnila finančnih obljub. Delamo v tej smeri, da sezono izpeljemo, kot se je začela," je ob tem dejal Feichtinger.

Če bi Medveščak ligo EBEL zapustil še v rednem delu, bi se vse tekme Zagrebčanov te sezone črtale.

Nekateri so že odšli

Da je hrvaški kolektiv v hudih težavah, je v pogovoru za Sky Sports Austria potrdil tudi sodelavec Laole Bernd Freimüller: "Igralci lahko odidejo. Prosili so jih le, da ostanejo do konca tega vikenda in odigrajo tekmi. A že vse od začetka sezone je položaj katastrofalen". Po poročanju Laola1 igralci niso dobili vseh plač, Antonin Manavian se je tako že vrnil v Grenoble, Mario Puskarich pa odšel v ligo ECHL.

Negotova prihodnost tudi za Slovence

Prihodnost ekipe glavnega trenerja Aarona Foxa je tako zelo negotova. Medveščak je na 23. tekmah vknjižil le šest zmag in je na lestvici na predzadnjem mestu.

Mitja Robar je eden od treh Slovencev, ki nosi dres zagrebškega kolektiva. Zanj igrata tudi Mark Čepon in Nik Simšič. Foto: Sportida

Kot kaže, je še pravi čas odšel pomočnik trenerja in vodja hokejskih operacij Marcel Rodman. Gorenjec je postal novi trener HDD Sij Acroni Jesenice. Je pa položaj zelo neugoden za več Slovencev. Člani Medveščaka so branilca Mitja Robar in Mark Čepon ter napadalec Nik Simšič.

