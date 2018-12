Visoka poraza pokra Slovencev, Dunaj spet na vrhu

Dunajčani so s 5:0 odpravili moštvo z dna lestvice Medveščak in se vrnili na prvo mesto.

Predzadnji Medveščak Nika Simšiča, Marka Čepona in Mitje Robarja je doživel peti zaporedni poraz. Z 0:5 je izgubil pri Dunaju, ki je spet vodilni. Petardo je občutil tudi Innsbruck Luke Gračnarja. Slovenski čuvaj mreže je branil do 32. minute in zaostanka z 0:3 (zaustavil je 18 strelov od 21), ko je svoje mesto prepustil Reneju Swettetu. Na derbiju večera je Gradec Kena Ograjenška z 2:3 izgubil pri Salzburgu in padel z drugega na četrto mesto. Edini Slovenec z zmago večera je bil Anže Kuralt, ki je s Fehervarjem s 5:2 premagal Dornbirn. Legionar je z zadetkom v prazen gol postavil končni rezultat.