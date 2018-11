Ograjenškovi spet na vrhu, velik preobrat Kuraltovih, slavil tudi Gračnar

V 24. krogu lige EBEL je Gradec, v postavo katerega se je po dveh tekmah vrnil Ken Ograjenšek, na derbiju s 4:2 premagal Dunaj in spet zavzel vrh. Anžetu Kuraltu je s Fehervarjem uspel velik podvig. Proti prvaku Bolzanu so v gosteh izgubljali z 0:3, nato pa obrnili srečanje in po podaljšku slavili s 4:3. Kuralt je podal za zmago. Slavil je tudi tretji Slovenec v tekmovanju. Luka Gračnar je z Innsbruckom s 7:3 premagal Beljak, branil je vso tekmo in zaustavil 30 strelov od 33. Salzburg je končal niz šestih zmag drugega Celovca.