Gradec razbil Medveščak, Gračnarjevi slavili, Kuraltovi ne

Liga EBEL, od 23. do 25. novembra

Gradec je suvereno odpravil Medveščak in se utrdil na prvem mestu.

Gradec je suvereno odpravil Medveščak in se utrdil na prvem mestu. Foto: Sportida

Na nedeljski tekmi je vodilni Gradec, za katerega igra napadalec Ken Ograjenšek, ki ga tokrat ni bilo v postavi, s 6:0 odpravil predzadnji Medveščak Mitje Robarja, Nika Simšiča in Marka Čepona (vsi trije so igrali). Innsbruck Luke Gračnarja (tekmo je spremljal kot drugi vratar ob ledu) je po kazenskih strelih na kolena spravil Dunaj (4:3), Fehervar Anžeta Kuralta pa je klonil pri Linzu. Slovenski napadalec je podal za končnih 2:4. Celovec je z zmago nad tretjim Bolzanom skočil na drugo mesto.

Liga EBEL, 22. krog

Lestvica

Liga EBEL, 21. krog

Vodilni Gradec Kena Ograjenška je v petek gostoval pri Linzu in izgubil z 2:5. Praznih rok je ostal tudi Bolzano, tako da so Avstrijci ostali na vrhu. Fehervar Anžeta Kuralta je po zaostanku z 0:2 ugnal Beljak s 4:2 (Kuralt je podal za znižanje na 1:2) in je deveti. Innsbruck vratarja Luke Gračnarja, ki je branil vso tekmo, je pri Dornbirnu izgubil s 3:5, Gračnar je zaustavil 26 od 30 strelov.

Izgubil je tudi Medveščak Mitje Robarja, Marka Čepona in Nika Simšiča. Celovec, za katerega je v zadnji sezoni igral Robar, je slavil s 4:2. Zagrebčani so predzadnji. Odlično gre Znojmu, ki je po peti zaporedni zmagi napredoval na osmo mesto.

