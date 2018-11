Srečanje Slovencev pripadlo trojici iz Zagreba

Fehervar Anžeta Kuralta in Medveščak slovenskega tria (Mitja Robar, Mark Čepon, Nik Simšič) je v torek poravnal dolg 20. kroga. Obračun je s 4:2 pripadel gostiteljem iz Zagreba, Robar je podal za vodstvo s 3:1, kar je branilčeva prva točka na 16 EBEL-ligaških tekmah sezone. Hrvati, ki so zadnje dni nastopali na kontinentalnem pokalu v Belfastu in na tretjem mestu ostal brez vstopnice za zaključni turnir (tri ekipe so imele šest točk, napredovala sta gostitelj Belfast in Katovice), so predzadnji, Madžari pa deveti.

Liga EBEL, 20. krog

Gradec Kena Ograjenška je v nedeljo po kazenskih strelih s 3:2 premagal podprvaka iz Salzburga in spet zavzel prvo mesto. Slovenski napadalec je podal za vodstvo z 2:1. Innsbruck Luke Gračnarja je pri prvaku Bolzanu izgubljal z 0:4, na koncu pa slavil z 8:5. Gračnar je debi v dresu Innsbrucka dočakal na začetku druge tretjine, ko je pri 0:3 zamenjal nerazpoloženega Reneja Swetteta in zaustavil deset od 12 strelov.

Lestvica:

Liga EBEL, 19. krog

V petek sta se v Avstriji udarili vodilni ekipi lige. Gradec Kena Ograjenška je pričakal prvaka Bolzano. Edini zadetek je padel šele v podaljšku, ko so zadeli Italijani in na vrhu zamenjali Ograjenškove. Innsbruck povratnika v tekmovanju Luke Gračnarja je z 1:3 izgubil proti Celovcu, slovenski vratar je tekmo spremljal na klopi.

Fehervar Anžeta Kuralta je tekmo 19. kroga odigral v soboto in po zaostanku z 0:2 priredil preobrat ter Dornbirn premagal s 3:2. Medveščak slovenskega tria Mitja Robar-Mark Čepon-Nik Simšič, ki nastopa na celinskem pokalu, pa dvoboj tega kroga proti Znojmu čaka šele v sredi decembra.

Liga EBEL, 18. krog

Luka Gračnar se je vrnil v ligo EBEL. Z Innsbruckom je gostoval pri nekdanjem klubu Salzburgu in zmago svoje ekipe pospremil na klopi. Foto: Sportida

Po tednu premora so spet potekali boji za točke lige EBEL, v kateri se je slovenska druščina povečala. Vrnil se je vratar Luka Gračnar. Dolgoletni čuvaj mreže Salzburga, ki se je moral po osmih letih posloviti od rdečih bikov, je z Innsbruckom gostoval prav pri Salzburgu in zmago soigralcev s 3:2 pospremil na klopi. V vratih Tirolcev je stal Rene Swette.

Na Madžarskem so gledalci videli kar 13 zadetkov. Domači Fehervar, za katerega igra Anže Kuralt, je po podaljšku izgubil (6:7) z Gradcem Kena Ograjenška, ki tako ostaja na vrhu lige. Ograjenškovi so vodili že s 6:3, a so se gostitelji vrnili in prav z zadetkom Kuralta izsilili podaljšek. Kuralt se je podpisal tudi pod podajo za znižanje na 5:6. Razpoložen je bil tudi Ograjenšek, zadel je za vodstvo s 4:2, podal pa za 6:3 in ob zmagovitem zadetku v podaljšku.

Gradec je na Madžarskem vodil že s 6:3, na koncu pa zmagal šele po podaljšku (7:6) in ostal vodilno moštvo lige. Foto: Sportida

Dunaj proti Medveščaku končal niz porazov

Dunajčani, ki so po odličnem začetku nanizali pet porazov in padli na tretje mesto, so na obračunu s "slovenskim" Medveščakom, katerega člani so Mitja Robar, Nik Simšič in Mark Čepon, končali negativno serijo. A do zmage z 2:1 so prišli šele po podaljšku. Za Zagrebčane je po poškodbi spet zaigral slovenski branilec Čepon.

Preberite še: