Jeseniški zmagoviti niz končan tik pred derbijem

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po treh zaporednih zmagah v Alpski ligi v podaljšku klonili na gostovanju pri Kitzbühlu (3:4). Železarji so izgubljali že z 0:3, na koncu pa iztržili točko. Trener Gaber Glavič je pred nedeljskim derbijem s HK SŽ Olimpija, ki bo ob 17.30 v Tivoliju, spočil prvega vratarja Clarka Saundersa, tako da je v vratih stal mladi Žiga Kogovšek in zaustavil 38 od 42 strelov.

Jeseničani so pri Kitzbühlu začeli slabo, Žiga Kogovšek je v 13. minuti klonil prvič, ob koncu prve tretjine so železarji izgubljali z 0:2, v začetku drugega dela pa so domači ušli že na 3:0. Sredi obračuna se je z zadetkom Nika Pema in znižanjem na 1:3 začel preobrat, ki pa mu niso uspeli postaviti pike na i. Luka Bašič in Tadej Čimžar sta v zadnji tretjini z zadetkoma poskrbela, da so Gorenjci ujeli gostitelje in izsilili podaljšek. Deset sekund pred iztekom podaljška, je Peter Lenes zadel in domačinom prinesel zmago.

Kitzbühel je pred dnevi na kolena spravil tudi HK SŽ Olimpija, s katerim se bodo Jeseničani pomerili že v nedeljo ob 17.30 v Tivoliju.

To bo drugi derbi Alpske lige v tej sezoni, prvega so suvereno dobili Ljubljančani (4:0). Tudi preostali medsebojni srečanji v tem tekmovalnem obdobju sta pripadli zeleno-belemu taboru (pripravljalna tekma in finala Pokala Slovenije).

Strah pred kolapsom V ljubljanskem taboru se bojijo nedeljskega prometnega kolapsa. Obiskovalcem sporočajo: "Ker je število parkirnih mest v Tivoliju omejeno, priporočamo nakup vstopnic v predprodaji. Vstopnica namreč zagotavlja brezplačen prevoz z LPP tri ure pred tekmo in po njej."

